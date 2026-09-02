Interior no descarta ceses tras el informe de la Policía que señala a Marruecos por la entrada masiva en Ceuta

La crisis desatada en Interior tras trascender detalles de un informe policial que coloca a gendarmes marroquís tras la avalancha de migrantes en Ceuta lleva camino de cerrarse con "una decisión grave", explican fuentes de ese ministerio, aludiendo a ceses que podrían darse en los próximos días, según están las cosas en una de las mañanas más tensas que ha atravesado el departamento.

Pero primero en Interior se trata de aclarar la calidad de las acusaciones del informe, dado que sus redactores han trabajado con fuentes abiertas. Según adelantó El Español, la Policía Nacional ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón un informe requerido por ella en el que, básicamente, se señala la participación de gendarmes marroquís, con y sin uniforme, guiando e impulsando la oleada de migrantes, en una entrada masiva que tuvo el objetivo de colapsar la frontera y la ciudad de Ceuta, y no el de emigrar a España.

Ninguna fuente oficial de Interior se pronunciará hasta comprobar si ese contenido específico del informe es sospecha policial, o los agentes que lo redactaran -al parecer, antes del pasado fin de semana- lo consideran hecho probado.

Imagen del vídeo más conocido en redes sociales de migrantes descendiendo de un camión ante los ojos de un gendarme marroquí en Tetuán, y supuestamente con destino a Ceuta, el 30 de julio. / Hussein EA

En cualquiera de los dos casos, según considera el ministro Fernando Grande-Marlaska, conjetura o hecho probado debieran haber sido puestos en conocimiento de las autoridades al frente de la Situación de Interés para la Seguridad Nacional. La difusión de una carta del ministro Marlaska a su directo colaborador y director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, coopera en el blindaje de decisiones posteriores de cese, según fuentes de la Policía. La carta también alinea posibilidades de cese o expediente de abajo a arriba: los agentes redactores del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Comisaría General de Extranjería, el jefe de ese CENIF, el comisario principal de Extranjería, el director de la Policía y, finalmente, el ministro.

Esa alineación manejada por las fuentes consultadas deja aparte a la Secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y el director del Gabinete de Coordinación y Estudios -y antiguo jefe de inteligencia de la Policía- Eugenio Pereiro.

Tensión interna

Una reunión prevista entre Francisco Pardo y el ministro del interior a las 11 de esta mañana se ha pospuesto mientras Pardo continúa sus reuniones. Primero con el director adjunto operativo, José Luis Santafé -según las referidas fuentes- y, en el centro de la mañana, con el comisario principal de la Comisaría de Extranjería, Julián Ávila, y -este extremo no está confirmado- el comisario principal jefe de la Comisaría General de Información, Javier Susín.

Pardo recibió la carta del ministro pasada la medianoche, con todas las alarmas encendidas en interior y una tremenda irritación del ministro. Ambos han hablado telefónicamente por la mañana. A las nueve, cuando el ministro esperaba tener el informe en su mesa, ese informe no estaba.

En Interior se ha constatado también por la noche que el director de Coordinación y Estudios, el comisario Pereiro, de la máxima confianza de Pardo y de Marlaska, no conocía tampoco el contenido ese informe. En el entorno político del ministerio se esperaba que lo que se iba a entregar a la jueza era una información tipo atestado sobre entradas de migrantes y horas de los sucesos 30 y 31 de julio, y no tanto una acusación frontal a las fuerzas de seguridad de Marruecos.

Otro informe que espera la jueza, este de la Guardia Civil, podría sostener lo mismo que el de la Policía. Ya al comienzo de la crisis de la entrada masiva en Ceuta trascendió de fuentes de la Guardia Civil la detección de agentes o guías marroquís informando a Rabat desde dentro de la multitud.

El PSOE, contra el comisario

El efecto profundamente divisivo de la operación híbrida sobre Ceuta -que escinde a la UE, al Gobierno, a los partidos, a los ministerios relacionados con la seguridad de España y ahora también a Interior- se deja sentir durante esta tensa jornada de miércoles, cuando fuentes de la Seguridad del Estado recuerdan un detalle no menor: un viejo enfrentamiento entre el PSOE y el jefe del CENIF, el comisario navarro David Agorreta. En unas iniciativas tramitadas en el Congreso en 2015, el diputado socialista Antonio Trevín señaló al comisario -y también a otra comisaria que posteriormente sería su pareja-, como cargos policiales favorecidos con rápidos ascensos por el aparato del PP en el ministerio del Interior.

David Agorreta fue colaborador directo en la sede central de la Policía del comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía Nacional procesado como impulsor de la "policía patriótica" organizada en Interior siendo ministro en el gobierno del PP Jorge Fernández Díaz.

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El cerco del PSOE en torno a Agorreta acusándole de relacionarse con la "policía política" se prolongó durante más de un año. Pese a las acusaciones que le lanzaron, nunca trascendieron del nivel político y no entraron en el caso como materia de consideración judicial.