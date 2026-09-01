Crisis migratoria
La UE señala que no tiene "pruebas concluyentes" de que Rusia provocara la crisis en Ceuta
Bruselas sí identifica intentos por parte de Moscú de sacar partido de la entrada masiva de decenas de miles de migrantes en Internet
EFE
El Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) ha identificado "intentos por parte de Rusia de sacar partido" a la crisis migratoria en Ceuta, aunque no disponen de pruebas que demuestren que la entrada masiva de decenas de miles de migrantes a finales de julio "fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros", según confirmó a EFE un portavoz comunitario.
"En el caso de Ceuta, hemos visto intentos por parte de Rusia de sacar partido de la crisis en Internet. Sin embargo, no disponemos de pruebas concluyentes que sugieran que la crisis en sí misma fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros", dijo la fuente del SEAE.
La misma fuente reconoció que la migración "es un tema delicado en toda Europa" y que en el SEAE han observado "una importante actividad de desinformación en redes sociales que busca aprovecharse de ella, avivar las divisiones y aumentar la desinformación".
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, preguntado ayer lunes en una entrevista en la cadena SER respecto al papel de otros países en esta crisis, apuntó a que la política exterior "valiente" de España puede haber motivado movimientos de países como Rusia o Israel para desestabilizar a través de bulos y desinformación en el ámbito de los movimientos migratorios.
"Es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel también desinforma criticando al Gobierno de España, no será porque les preocupa la migración en España o en Europa, sino por las posiciones políticas que estamos manteniendo, yo creo que valientes, respecto al genocidio en Gaza o respecto a la invasión de Putin en Ucrania", sostuvo.
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