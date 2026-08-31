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Vox exige la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos: "España debe responder como un Estado soberano”

Por la crisis en Ceuta

Abascal. Foto de archivo

Abascal. Foto de archivo

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Redacción

Vox ha aprobado por unanimidad una declaración política en defensa de la soberanía y la integridad territorial de España y para la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos. El manifiesto se ha leído y aprobado durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, y que ha contado con la participación de los vicepresidentes y consejeros de Vox en los gobiernos autonómicos; los portavoces nacionales y regionales y los miembros del Comité de Acción Política.

La formación de que preside Santiago Abascal reafirma que "Ceuta y Melilla son parte integrante e inseparable de España" y sostiene que "la soberanía española sobre estos territorios no está sometida a negociación, discusión o transacción alguna". Vox rechaza además "cualquier pretensión del Reino de Marruecos sobre Ceuta, Melilla o cualquiera de las plazas y lugares de soberanía española en el norte de África" y declara que su soberanía "no es susceptible de negociación bilateral ni puede constituir objeto de ningún proceso de diálogo sobre su eventual transferencia a Marruecos”.

Por tanto, Vox condena formalmente las recientes declaraciones del Gobierno marroquí que cuestionan la soberanía y la integridad territorial de España: “España no puede aceptar como normal que un Estado que se presenta como amigo, vecino y socio estratégico reivindique simultáneamente partes integrantes del territorio sujeto a soberanía española”.

Asimismo, este partido reclama convocar al embajador del Reino de Marruecos en España, llamar a consultas al embajador español en Rabat y, "en el caso de persistir la situación de invasión y de ataque a la soberanía nacional", retirar al embajador de España y expulsar al embajador marroquí. La declaración insta también al Gobierno de Pedro Sánchez a suspender este Tratado hasta que Rabat reconozca de forma expresa la soberanía e integridad territorial española y coopere de forma efectiva en la readmisión de nacionales marroquíes cuyo retorno, devolución o expulsión haya sido acordado por las autoridades españolas.

Los de Abascal exigen, además, que Marruecos acepte "sin excepción ni excusa formal ni material, todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español, de cualquier persona de nacionalidad marroquí, mayor o menor de edad", y reclaman revisar el conjunto de las relaciones bilaterales para que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática se rija por los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de la integridad territorial.

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La declaración facilitada por este partido concluye con una defensa expresa de la integridad territorial española: "La soberanía nacional no se negocia. Ceuta y Melilla son España. Chafarinas, Vélez de la Gomera y Alhucemas son España. La integridad territorial de España se respeta y se defiende".

Fuente: El Periódico

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