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Un mes después

Sánchez exculpa a Marruecos de la crisis en Ceuta e insiste en “bulos” en redes “asociadas a Rusia e Israel”

El jefe del Ejecutivo defiende al CNI pero apunta: "Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha"

Rebaja a 1.200 los menores migrantes en la ciudad autónoma y promete hasta 6.000 plazas para acoger a quienes permanecen todavía en las calles

31/07/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en la Asamblea de Ceuta, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España).

31/07/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en la Asamblea de Ceuta, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). / Pool Moncloa/Borja Puig de la Be / Europa Press

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Iván Gil

Un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el Gobierno todavía investiga lo sucedido y, sobre todo sus causas, pero se exime de cualquier responsabilidad a Marruecos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes que no existe "ninguna información" de las fuerzas de seguridad, del CNI o de centros de inteligencia de otros países con los que colabora el Ejecutivo que "alumbre alguna duda sobre la participación de una u otra forma de las autoridades marroquíes". Al contrario, según ha defendido durante una entrevista en la 'Cadena Ser', se habría producido una coordinación "instantánea e inmediata" con un despliegue de las autoridades marroquíes al otro lado de la frontera "para hacer frente a la avalancha de personas que estaban intentando entrar".

A las causas económicas y la desigualdad, Sánchez ha apuntado a una reciente sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla como una de las principales causas de la entrada masiva de migrantes los pasados 30 y 31 de julio. Concretamente, a la "tergiversación" que decía que "si se entraba a nado a era imposible la devolución en frontera". Detrás de la "expansión de esos bulos", el presidente del Gobierno situó a "redes asociadas a Rusia e Israel", al igual que la "internacional ultraderechista que utilizaría la inmigración para atacar y dividir a España y la UE y las mafias.

El jefe del Ejecutivo ha reducido el número de migrantes menores en Ceuta a 1.200, unos 300 menos de la cifra aportada por el mando único. Asimismo, ha cifrado en alrededor de 5.000 los que todavía permanecen en la ciudad autónoma, prometiendo hasta 6.000 plazas para acabar con la situación de los migrantes que siguen en la calle.

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Las palabras del presidente se producen justo cuando se cumple un mes de su visita a la ciudad autónoma tras la entrada masiva de miles de personas por el paso fronterizo de El Tarajal y por el espigón que en esa playa separa España y Marruecos. Entonces, en una comparecencia tras reunirse con las autoridades locales, Sánchez calificó lo ocurrido de una "violación de la integridad territorial" de España y achacó lo ocurrido a las "mafias que trafican con seres humanos" que han apelado a la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones en caliente para aquellas personas que entraran a territorio español por mar.

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Fuente: El Periódico

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