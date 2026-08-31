El PP acusa a Sánchez de "conspiranoia" sobre Ceuta: "Solo le ha faltado culpar a Franco"

"Solo le ha faltado culpar a Franco", exclamó este lunes en la sala de prensa de la sede del Partido Popular (PP) en la calle Génova el portavoz nacional de la formación, Borja Sémper. El también vicesecretario mostró su asombro por la, a su juicio, "conspiranoia" que se habría apoderado de Pedro Sánchez en su explicación de la crisis de Ceuta, que antes que el próximo jueves en el Congreso de los Diputados ofreció este mismo lunes en una entrevista en la Cadena SER.

Particularmente grave le parecieron a Sémper las apelaciones del jefe del Ejecutivo a la supuesta responsabilidad en la avalancha migratoria de los últimos días de julio en la ciudad autónoma de Rusia, Israel o el magnate estadounidense Elon Musk, a través de su poder e influencia en las redes sociales, particularmente X, la antigua Twitter, de su propiedad. "Es verdaderamente sorprendente algunas de las cosas que hemos oído", afirmó el portavoz del PP, que añadió: "A la vez que el presidente del Gobierno dice que están investigando a ver qué ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news... sería para partirse de risa si no estuviésemos hablando de algo tan serio", concluyó.

El también vicesecretario de Cultura del PP lamentó que todo parezca para Sánchez "susceptible de ser investigado, o de ser señalado, salvo una cosa: la responsabilidad del Gobierno de España". Sémper llegó a hablar de una "permanente externalización de la culpa", que según dijo "empieza a resultar ya una caricatura del propio Gobierno". Abundando en el argumento, el portavoz de los de Alberto Núñez Feijóo afirmó: "Ante cada fracaso, ante cada crisis, aparece un culpable, una conspiración, un bulo o una fuerza oscura; el único que no aparece como responsable, entre los responsables de lo que sucede, es el presidente del Gobierno".

Visita de Feijóo a Ceuta

Sémper recordó que su jefe de filas, Feijóo, visitará de nuevo Ceuta el miércoles, justo la víspera del pleno monográfico del jueves en la Cámara Baja sobre la crisis en la ciudad autónoma. Aunque le dará tiempo a acudir el mismo miércoles por la tarde a la concentración en defensa de Ceuta que tendrá lugar frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid, al mismo tiempo que se celebrarán otros tantos actos análogos en todos los consistorios de España, merced a una iniciativa del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, impulsada por el PP y criticada por la izquierda por considerar que los conservadores estarían instrumentalizando la institución que aglutina a los alcaldes de todo el país. Sobre esto último también se manifestó Sémper, quien apeló a los dirigentes del PSOE a que acudan a esas concentraciones, incluso "por encima de sus siglas", aseveró.

Para el portavoz del Comité de Dirección del primer partido de la oposición, la gestión de la crisis en Ceuta realizada este mes de agosto se resume así: "Enorme delicadeza diplomática con Marruecos y dureza con los ceutíes". A su juicio, el Gobierno "ha perdido hasta el pudor de mantener una versión común de los hechos. Cada ministro dice una cosa, otro lo corrige y un tercero desmiente a los otros dos".

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Por otra parte, Sémper anunció la personación del PP en el procedimiento judicial que se sigue en la Audiencia Nacional por la avalancha migratoria de final del mes de julio en Ceuta. "Queremos conocer toda la verdad, y contribuir también a esclarecer qué ocurrió; qué información manejaban las autoridades y qué responsabilidades puedan derivarse de ello", explicó.