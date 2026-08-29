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CRISIS MIGRATORIA

La UE trabaja ya en ofrecer a España el refuerzo de Frontex y Europol ante la todavía "compleja" situación de Ceuta

El comisario europeo de Migración confirma la recepción de la solicitud española y promete una resolución rápida para reforzar la gestión en Ceuta

Imagen de archivo de un migrante en Ceuta.

Imagen de archivo de un migrante en Ceuta. / Europa Press

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EP

Madrid

La Unión Europea trabaja ya en la petición formulada por España para recibir el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol en el triaje de los migrantes irregulares en Ceuta; una situación todavía "compleja", en palabras del comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, quien ha celebrado de todas formas "las medidas adicionales" adoptadas al respecto por el Gobierno español.

La solicitud fue remitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea, Beate Gminder, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

La carta enviada por Grande-Marlaska daba respuesta a su vez a la que el pasado 21 de agosto la directora general remitió al embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, en la que ofreció la ayuda de distintas agencias europeas ante la situación creada por la crisis migratoria que vivió Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

En respuesta a ese ofrecimiento, el ministro del Interior ha solicitado a Gminder que Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) "refuercen el dispositivo puesto en marcha para hacer frente a la gestión del triaje y posterior tramitación de los expedientes personales de las personas inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta de manera irregular".

Ahora, en un mensaje publicado en redes sociales, Brunner confirma la recepción de la solicitud de apoyo adicional de España, incluyendo a la Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA). "Ya estamos trabajando en la solicitud y tomaremos una decisión con celeridad", ha indicado el comisario europeo.

Brunner, por lo demás, ha trasladado el agradecimiento de la UE a las "medidas adicionales" que España ha adoptado en los últimos días para responder a una situación que todavía "sigue siendo compleja".

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En cualquier caso, la prioridad para la UE sigue siendo la de "garantizar el pronto retorno de todas las personas que permanecen en situación irregular en Ceuta", ha concluido el mensaje del comisario.

Fuente: El Periódico

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