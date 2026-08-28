El juez instructor del caso Malaya es nombrado refuerzo para los juzgados de Ceuta

El que fue instructor de los casos Malaya y Ballena Blanca, contra la corrupción en la Costa del Sol, Miguel Ángel Torres, ha sido nombrado este viernes por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para que durante los próximos seis meses actúe de refuerzo de las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta para hacer frente a la crisis migratoria que se vive en la ciudad autónoma desde el pasado 31 de julio.

Torres, actualmente destinado en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, ha sido designado a propuesta de la presidenta (en funciones) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Beatriz Pérez Heredia, entre los siete peticionarios. Torres es el que cuenta con más antigüedad en la carrera judicial y tiene una amplia experiencia en las jurisdicciones civil y penal. Torres reforzará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia ceutí por un periodo de seis meses, que pueden ser prorrogables, ante el incremento de la carga de trabajo por la crisis migratoria sufrida por la ciudad autónoma los pasados días 30 y 31 de julio.

La comisión de servicio fue convocada el pasado día 18 por acuerdo adoptado por razones de urgencia por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, como consecuencia del acuerdo de la Comisión Permanente en el que se daba un plazo de cinco días hábiles a los interesados para presentar su solicitud.

Finalizado ese plazo a las 23:59 horas del pasado miércoles, el TSJ remitió a primera hora de ayer la documentación al Consejo, donde a continuación- y siguiendo los trámites establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial- el Servicio de Inspección emitió su informe, que fue favorable, y se recabó la autorización económica previa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ya había señalado que tenía todo preparado para el nombramiento.

Miguel Ángel Torres Segura ingresó en la Carrera Judicial en el año 2000, por el turno libre, y tuvo como primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Fe. Ascendido a la categoría de magistrado en 2003, ese mismo año se incorporó al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, donde entre otros asuntos instruyó los casos más importantes de corrupción política de la Costa del Sol: Malaya y Ballena Blanca. Posteriormente estuvo destinado en el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada y desde 2019 es magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla.

Nuevo refuerzo

A fecha de hoy se encuentra en tramitación una segunda comisión de servicio para reforzar el Tribunal de Instancia de Ceuta, en este caso para prestar apoyo a la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a las 23:59 horas de este viernes.

Además, el pasado día 25 la presidenta (en funciones) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla acordó por razones de urgencia al amparo del artículo 47 del Reglamento 1/2005 de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales establecer el refuerzo del servicio de guardia en el Tribunal de Instancia de Ceuta por un segundo juez del partido judicial mientras dure la situación extraordinaria generada por la crisis migratoria.