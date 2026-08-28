Directo | Albares exculpa a Marruecos de la entrada masiva en Ceuta e insiste en la "espiral" de un "bulo"

"Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, su estabilidad y prosperidad, son una prioridad absoluta para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación". "Su estabilidad y prosperidad son también las de España y las de Europa". Así comenzó José Manuel Albares su comparecencia ante el Congreso para dar cuenta del "drama" que vive Ceuta desde los últimos días de julio.

"Son dos ciudades orgullosamente españolas y europeas, ricas en su diversidad y convivencia, que debemos preservar porque es una seña de identidad de ambas ciudades, de España y de Europa", afirmó el jefe de la diplomacia española ante los parlamentarios convocados en la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja. “Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca conversación” con Marruecos sobre Ceuta y Melilla", apostilló.

Además, Albares remarcó que su "compromiso" como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y del Ministerio de Asuntos Exteriores con ambas ciudades autónomas "es total y permanente". "Ceuta y Melilla son España y son Unión Europea. Son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía, pero sobre todo, todos los ceutíes y todos los melillenses, independientemente de su origen, del credo que profesen, de su procedencia, son españoles y europeos no solo de derecho, sino de corazón y de alma y será así siempre", subrayó.

"Espiral" de desinformación por redes

El ministro enmarcó en el "bulo" de que la frontera "está abierta" derivado de la información tergiversada, dijo, de que una sentencia del Tribunal Supremo avala que no será expulsada la persona que entre a nado a la ciudad autónoma el hecho de los momentos "inéditos, tanto por la escala, velocidad y viralidad online como por la entrada irregular de un número tan elevado de personas en Ceuta" acontecidos en julio.

Es más, expuso un relato sobre la información por redes desde la publicación de la sentencia del Supremo del 8 de julio sobre la entrada a nado a Ceuta y que deriva en que "una crisis migratoria provocada por falsedades, también ha sido una batalla de narrativas ultraconservadoras y reaccionarias".

"Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026, fue una crisis migratoria y humanitaria en lo que es la frontera más desigual y más compleja del mundo y como otras crisis migratorias se cimentó sobre una realidad marcada por la desigualdad. Pero a diferencia de las anteriores fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitadas y fue instrumentalizada de inmediato, incluso durante su evolución por una internacional reaccionaria que desde cuentas con alcance global buscan desestabilizar y fracturar Europa", aseveró el jefe de la diplomacia española para después denunciar que "dentro de España han sido ayudadas por sus terminales mediáticas y digitales".

Contacto permanente con Marruecos

"Y si inédito ha sido el problema, también lo ha sido la respuesta diplomática", aseguró el ministro, antes de dar paso a su reacción, porque, afirmó, "lo que demostraron esas primeras 48 horas es que la diplomacia y la política exterior y de vecindad son y han sido esenciales para dar una respuesta a una situación tan inédita como dramática". "La diplomacia y la política exterior de España han sido y son parte, una parte muy importante de la respuesta y de la solución", sentenció.

Una respuesta que expuso que se han produjo, en primer lugar, "respondiendo a lo urgente y logrando el retorno inmediato del grueso de quienes habían entrado irregularmente" - y que cifró en un 98% de los que entraron- gracias a que estuvo "inmediatamente en contacto" con su homólogo marroquí.

El responsable de la diplomacia española alegó que, desde el primer momento, en sus llamadas a su homólogo marroquí, Nasser Bourita, solicitó “un refuerzo de medios en el lado marroquí para detener el flujo de entrada”.

Una interlocución que, subrayó, se producido "prácticamente todos los días para continuar con la devolución de todas las personas que han entrado irregularmente en respeto, por supuesto, a nuestra legislación y a las sentencias judiciales al respecto".

"Este diálogo ha sido también lo que ha permitido a articular una respuesta eficaz y conjunta ante la nueva llamada de asalto a la frontera ceutí del pasado 15 de agosto que fue un fracaso". "El trabajo (en redes) tanto en España como en Marruecos debilitó y contribuyó a frustrar este segundo intento".

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Albares defendió el diálogo diplomático con Marruecos como algo “indispensable”, dado que es “nuestro vecino al otro lado de la frontera de Ceuta y Melilla”. Frente a crisis como la de Ceuta, aseguró, “la respuesta pasa necesariamente por la diplomacia”.