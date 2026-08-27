Crisis
La Fiscalía registra 16 agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria
EFE
La Fiscalía ha contabilizado 16 agresiones sexuales en Ceuta con 17 víctimas, de las que 16 son mujeres y, en su mayoría menores de edad, durante la crisis migratoria tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.
Así lo ha avanzado la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, durante su visita a la ciudad autónoma en la que también ha anunciado un refuerzo de la institución en Ceuta con el envío de tres fiscales de la península.
Según el último informe trasladado por la Fiscalía de Ceuta, se han registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. De ellas 16 son mujeres y la mayoría, menores.
Peramato también ha ofrecido algunos datos sobre la actividad delictiva registrada durante la crisis.
También se ha detectado un incremento de los delitos contra el patrimonio y de los delitos de atentado y resistencia a agentes de la autoridad.
La fiscal general ha querido extender finalmente su solidaridad a los migrantes que permanecen en Ceuta, al considerar que también se encuentran en "una situación muy delicada de carácter humanitario".
Fuente: El Periódico
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