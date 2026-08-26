Extremadura recurrirá cada expediente de menores de Ceuta que no concluya con su retorno a Marruecos

La Junta de Extremadura llevará a los tribunales "todos y cada uno" de los expedientes individuales de menores migrantes procedentes de Ceuta que no concluyan con su retorno a Marruecos. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha remitido una nueva carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la que confirma el plante de Extremadura a la conferencia sectorial convocada para este jueves, 27 de agosto, y anticipa una batalla judicial contra el traslado de estos jóvenes.

"Cualquier actuación debe realizarse atendiendo al interés superior del menor y mediante una valoración individualizada de cada situación", sostiene Fernández. La reunión abordará la distribución de un crédito extraordinario de 25 millones de euros para que Ceuta atienda las necesidades derivadas de la crisis, además de la situación de la infancia migrante en la ciudad autónoma. Este último punto tendrá únicamente carácter informativo después de que las comunidades gobernadas por el PP se negaran, durante la reunión preparatoria del pasado 13 de agosto, a incorporar un debate específico sobre esta cuestión.

Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en julio. / EUROPA PRESS

Extremadura mantiene así su plante a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y solicita que consten en acta tanto su voto negativo al acuerdo como su rechazo a cualquier traslado de menores desde Ceuta. La decisión se ha adoptado de forma coordinada con Castilla y León y Aragón, cuyos vicepresidentes, Carlos Pollán y Alejandro Nolasco, respectivamente, han remitido cartas similares a la ministra.

Las tres comunidades en las que Vox gestiona las competencias de Infancia ya se ausentaron de la reunión preparatoria y aseguran que el Ministerio todavía no ha respondido a su primera comunicación, fechada el pasado 8 de agosto.

Retorno a Marruecos

Extremadura exige al Ministerio que entregue, antes de cualquier posible derivación, el expediente administrativo completo de cada menor, con información sobre su edad, su situación individual, las actuaciones realizadas para localizar a su familia y la valoración de su interés superior. Este expediente debe incluir la resolución adoptada sobre su reunificación o retorno, que la Junta considera que debe ser anterior a cualquier asignación territorial.

Fernández insiste en que únicamente existen dos alternativas: la reunificación del menor con su familia o su entrega a una institución de protección marroquí. Esta posición se extiende, según la carta, a todos los jóvenes que hubieran llegado a Ceuta atravesando la frontera con Marruecos, con independencia de su nacionalidad. "Todos, absolutamente todos, proceden de Marruecos, sean o no marroquíes", se indica en la misiva.

El vicepresidente sostiene que la competencia en materia de extranjería corresponde exclusivamente al Estado y que el Gobierno central debe abrir, instruir y resolver de forma individualizada los procedimientos previstos en el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Mientras estos expedientes no concluyan, el Ejecutivo extremeño considera que carece de fundamento trasladar a los menores a otra comunidad. A su juicio, alejarlos de Ceuta podría dificultar la localización de sus familiares, retrasar una eventual reunificación y aumentar la complejidad administrativa.

Denuncias de agresiones sexuales

La carta dedica asimismo una parte amplia a las agresiones sexuales y violaciones que, según señala Vox, han sido denunciadas en Ceuta. La formación exige al Gobierno central medidas para garantizar la seguridad de niñas y adolescentes, españolas y extranjeras, tanto en las calles como en los centros de acogida.

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"Resulta bochornoso que el gobierno de España esté exclusivamente pensando en cómo distribuir a los menores extranjeros que se hallan en Ceuta cuando su negligencia y su imprevisión –en el mejor de los casos– está provocando una situación de caos e inseguridad generalizados en la ciudad de Ceuta, afectando muy especialmente a niñas y adolescentes", sostiene Fernández en la carta.

Fuente: El Periódico de Extremadura