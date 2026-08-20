Moreno exige la devolución de los migrantes de Ceuta y Vox avisa contra el reparto de menores: "Nos opondremos por tierra, mar y aire"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves desde Ceuta que regresen a su lugar de origen "todas las personas que entraron de manera ilegal" en la ciudad autónoma a finales de julio. Moreno ha pedido al Gobierno central que movilice todos sus recursos para que los retornos se produzcan "en el plazo más breve posible" y ha advertido de un posible "efecto llamada de consecuencias imprevisibles".

Tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, Moreno ha asegurado compartir la posición expresada por el Gobierno de España y la Comisión Europea sobre el retorno de quienes permanecen en situación irregular en la ciudad.

"Gobierno de España y Comisión Europea han dicho algo en lo que yo estoy de acuerdo: que todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen y, por tanto, tienen que salir de la ciudad de Ceuta. Ese es el objetivo y no hay otro", ha afirmado.

El presidente andaluz ha instado al Ejecutivo central a actuar con rapidez para evitar que la situación continúe afectando a "la vida económica, social y la paz de los ciudadanos de Ceuta". "Creo que se haría un flaco favor si aquellos que se han marcado como objetivo entrar de manera ilegal a nuestro país lo consiguieran", ha añadido.

Preguntado por la oposición de Vox al traslado de menores migrantes desde Ceuta a la Península, Moreno ha recordado que el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Vox en Andalucía incluye medidas contrarias al reparto de menores extranjeros no acompañados, pero también el compromiso de respetar "la ley vigente". El presidente andaluz ha evitado discrepar del vicepresidente de su Gobierno.

El vicepresidente segundo de la Junta y dirigente de Vox, Manuel Gavira, ha reiterado este jueves desde Algeciras (Cádiz) que el Gobierno andaluz se opondrá "por tierra, por mar y por aire" al reparto de menores migrantes no acompañados.

"La Junta de Andalucía está en contra de cualquier reparto", ha señalado Gavira, quien ha recordado que esa posición figura en el acuerdo de gobierno suscrito con el PP para esta legislatura. A su juicio, los menores "tienen que estar con sus padres y en su país".

"Los problemas no se reparten, se resuelven", ha afirmado el vicepresidente segundo, que ha sostenido que distribuir a los menores entre las comunidades autónomas supondría "avalar" y "promover" futuras entradas irregulares. Gavira ha vuelto a calificar lo ocurrido en Ceuta como una "invasión".

El plan para trasladar a unas 500 niñas

El Gobierno trabaja en un plan urgente para trasladar desde Ceuta a la Península a unas 500 niñas migrantes, consideradas especialmente vulnerables. El proyecto contempla distintas fórmulas de protección y acogida, entre ellas alternativas que permitirían que Ceuta mantuviera la tutela mientras las menores son atendidas en la Península por entidades especializadas.

Este plan extraordinario debe distinguirse del mecanismo general de distribución de menores migrantes entre comunidades autónomas, al que se oponen los gobiernos autonómicos compartidos por PP y Vox.

El pasado 13 de agosto, las comunidades gobernadas por el PP rechazaron incorporar al orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un punto específico para debatir sobre la situación de los menores de Ceuta y sus posibles traslados a la Península. Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde Vox ocupa vicepresidencias con competencias en materia de infancia, no participaron en aquella reunión preparatoria. Andalucía, que también gobierna con Vox, sí acudió.

La Conferencia Sectorial, que reunirá a la ministra y los consejeros, está convocada para el próximo 27 de agosto y abordará, entre otros asuntos, el crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado por el Gobierno a Ceuta para atender a los menores migrantes no acompañados.

Moreno llevará la situación de Ceuta a la UE

Durante su visita, Moreno también se ha comprometido a defender en el Comité Europeo de las Regiones una mayor presencia de Ceuta en las instituciones comunitarias.

"A partir de septiembre, Ceuta debe estar en el corazón de Europa", ha señalado el presidente andaluz, que ha calificado de "gravísimo" lo ocurrido a finales de julio y ha reclamado una respuesta europea "contundente e inteligente".

Moreno ha pedido además explicaciones al Gobierno por no haber solicitado, según ha afirmado, ayuda económica adicional de Bruselas ni activado los mecanismos de Frontex, que ha ofrecido asistencia a España.

"Me sorprende. ¿A quién no se quiere molestar?", ha preguntado Moreno, quien también ha asegurado que dirigentes europeos le han trasladado su inquietud por lo sucedido. "No se puede transmitir una imagen de debilidad en las fronteras. Es un gravísimo error. Los vacíos de poder tienden a ser ocupados siempre", ha concluido.

Fuente: El Correo de Andalucía