PP
Feijóo acusa a Sánchez de llevar a cabo un "proceso de ruptura del sistema de 1978"
Feijóo inaugura una exposición sobre Leopoldo Calvo-Sotelo en Ribadeo y defiende su legado frente al actual Ejecutivo
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reapareció este martes en Ribadeo (Lugo) con motivo de la inauguración en esa localidad de una exposición fotográfica sobre el presidente Leopoldo Calvo-Sotelo. Acompañado del alcalde de Ribadeo, el popular Daniel Vega, y de Pedro Calvo-Sotelo, uno de los hijos del segundo presidente de la democracia, fallecido en 2008, el líder de la oposición defendió su ejemplo y el de su antecesor en la Moncloa, Adolfo Suárez, frente al del actual Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó sin tapujos de haber emprendido un "proceso de ruptura del sistema de 1978" basado, dijo, en una "mutación constitucional por la puerta de atrás". Todo, alertó, para cambiar el sistema autonómico por otro de "plurinacionalidad".
Después de las salutaciones de rigor, en un acto que se celebró al aire libre, y del elogio a la figura del expresidente -junto a Mariano Rajoy el otro gallego que ha ocupado la jefatura del Ejecutivo- Feijóo pasó enseguida a pronunciar un discurso contra el Gobierno dos semanas después de su última aparición en público, precisamente durante su visita a Ceuta después de la avalancha migratoria de los últimos días de julio. El líder de los populares arremetió contra Sánchez por su gestión de la crisis, poniendo el acento en la lista de música que compartió en las redes sociales el primer fin de semana de crisis en la ciudad autónoma. "¿Acaso imaginan al presidente Calvo-Sotelo rodando unos vídeos sobre sus canciones veraniegas preferidas en un sofá del Palacio de la Moncloa cuando se está ocupando una parte del territorio español?", se interrogó de manera retórica al respecto.
Noticia en elaboración.
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Fuente: El Periódico
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