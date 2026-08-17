Casa real noruega
El rey Harald V de Noruega hospitalizado en Oslo por una anemia
El monarca noruego permanecerá de baja durante dos semanas, período en el que su hijo, el príncipe heredero Haakon, ejercerá de regente
EFE
El rey Harald V de Noruega, de 89 años, ha sido ingresado este lunes en el hospital del Reino de Oslo debido a una anemia hemolítica, informó la Casa Real del país nórdico.
"El rey ha sido tratado en las últimas semanas con cortisona por una anemia hemolítica. Esto ha provocado que se le acumulara líquido en el cuerpo, lo que necesita ser tratado en un hospital", consta en un comunicado de esa institución.
El monarca noruego permanecerá de baja durante dos semanas, período en el que su hijo, el príncipe heredero Haakon, ejercerá de regente.
Harald V ya estuvo de baja varias semanas en febrero y marzo debido a una infección en una pierna que requirió su ingreso en un hospital en Tenerife (España), donde estaba de vacaciones.
El monarca de mayor edad de Europa ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo.
A Harald V ya le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla. EFE
alc/ajs
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