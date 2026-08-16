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El Gobierno niega el "colapso sanitario" en Ceuta y prioriza garantizar la salubridad de los migrantes
PI STUDIO
"La situación es excepcional, pero técnicamente no podemos hablar de un colapso sanitario. Hay lugares tensionados y los sanitarios están redoblando esfuerzos, pero no hay un colapso sanitario", ha reiterado una y otra vez la ministra de Sanidad, Mónica García, este domingo desde Ceuta, tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Más información