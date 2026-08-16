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Bendodo asegura que Ceuta afronta una "crisis sanitaria" y carga contra la inacción de Pedro Sánchez

Bendodo asegura que Ceuta afronta una "crisis sanitaria" y carga contra la inacción de Pedro Sánchez

Javier Vendrell Camacho

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Bendodo asegura que Ceuta afronta una "crisis sanitaria" y carga contra la inacción de Pedro Sánchez

Javier Vendrell Camacho

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El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Territorial del Partido Popular, Elías Bendodo, ha cargado este domingo contra Pedro Sánchez por su inacción ante la situación que se vive en Ceuta, donde ha dicho que existe una "crisis sanitaria". Más información

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