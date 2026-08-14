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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes
El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación hace un llamamiento a los migrantes para que no entren ilegalmente en Ceuta: "Serán devueltos"
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Meloni insiste en "extremar" la vigilancia de cara a la supuesta incursión de este próximo sábado en Ceuta
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha insistido en que su país seguirá "extremando" la vigilancia de cara a una supuesta llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta este próximo sábado e insistido en que la "gran mayoría" de los países europeos comparte las drásticas medidas adoptadas por su Gobierno, como la suspensión del acuerdo Schengen con España.
"Hoy en día, la gran mayoría de las naciones europeas comparten la postura que Italia ha expresado en los últimos días", ha asegurado Meloni en una entrevista publicada este viernes con el diario económico 'Milano Finanza'.
"La prioridad de Europa", ha añadido la primera ministra italiana, "es proteger sus fronteras exteriores de la inmigración descontrolada, eliminar cualquier riesgo para la seguridad y el terrorismo, y defender la libertad de circulación que constituye la base del sistema Schengen".
La atención sanitaria en Ceuta se mantiene "sin incidencias relevantes"
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha informado de que, entre las 09.00 horas del miércoles y las 09.00 de este jueves, se han prestado 275 asistencias sanitarias en el marco del dispositivo especial activado por la llegada de personas migrantes a Ceuta, destacando que la actividad se mantiene "sin incidencias relevantes".
A través de un comunicado de la institución, que depende del Ministerio de Sanidad, resaltan que la asistencia sanitaria continúa con normalidad bajo la activación del Nivel 1 de su Plan de Catástrofes Externas, lo que permite responder a la situación con los recursos disponibles sin necesidad de un aumento extraordinario de personal o materiales inmediatos.
Vivas denuncia el "máximo riesgo" en Ceuta y exige el retorno inmediato a Marruecos de todos los migrantes
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado que la situación en la ciudad autónoma es de "máximo riesgo" para la "convivencia" y "seguridad", y ha pedido al Gobierno central "desestimar" las solicitudes para obtener el derecho de asilo y el retorno inmediato a Marruecos de todos los migrantes que atravesaron la frontera durante la crisis migratoria que se produjo el pasado 30 de julio. (Seguir leyendo)
Abascal acusa a los migrantes de Ceuta de provocar "terror sexual"
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a los migrantes llegados de Ceuta de ser un "ejército invasor" que está provocando "terror sexual" en la ciudad autónoma y ha responsabilizado al presidente Pedro Sánchez de estar convirtiendo España en "el tercer mundo".
"Asalto físico a la frontera, depredación de recursos, ocupación del espacio público, saqueo de viviendas y negocios... y terror sexual", ha afirmado este jueves en un publicación en 'X' recogida por Europa Press en referencia a las personas marroquíes que se encuentran en la ciudad autónoma, a las que ha llamado a tratar como un "ejército invasor".
Sanidad insiste en que no hay colapso sanitario en Ceuta
El secretario de Sanidad, Javier Padilla, ha insistido en que "no hay una situación de colapso sanitario a día de hoy en Ceuta" pese a la llegada masiva de personas migrantes hace dos semanas a esta ciudad autónoma, circunstancia que sí ha reconocido que ha provocado una "importante tensión". "Es llamativo que no aparezcan fotos del Hospital Universitario de Ceuta con camas en los pasillos y demás, como sí ocurre estos días en otras regiones", ha manifestado con ironía para rechazar calificar la situación actual como de colapso. No obstante, y a través de la red social 'X', ha incidido en el "innegable esfuerzo de los profesionales sanitarios" y en la "necesidad imperiosa de resolver la situación de estas personas migrantes".
España cifra en 5.000 los migrantes que siguen en Ceuta
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, cuantificó este jueves en unos 5.000 los migrantes que todavía están en Ceuta dos semanas después de la entrada masiva de más de 70.000 personas que cruzaron irregularmente la frontera entre esa ciudad española del norte de África y Marruecos. Además, hay un total de 1.898 menores que fueron ya identificados en unos trámites de filiación que están casi finalizados, según señaló el ministro a los periodistas en Ceuta.
Marlaska anuncia un refuerzo policial en la frontera
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado un nuevo refuerzo policial en Ceuta, que se suma al que las fuerzas de seguridad del Estado vienen realizando en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de inmigrantes a finales del pasado julio. Marlaska ha atendido este jueves a los medios de comunicación en la sede de la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde ha señalado que la Policía Nacional va a contar estos días con un despliegue adicional de una Unidad de Prevención y Reacción con 45 nuevos agentes, junto a otros 20 de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras.
Robles irá al Senado a la vuelta del verano
La ministra de Defensa, Margarita Robles, finalmente no comparecerá en el Senado sobre la crisis migratoria de Ceuta el próximo 18 de agosto, como había solicitado la Cámara Alta a petición del PP, y ha emplazado a la vuelta del verano, en el periodo ordinario de sesiones. Robles, que sí comparecerá a finales de este mes en el Congreso para el mismo asunto, ha remitido una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, para pedirle más tiempo para poder ser "precisa y exhaustiva" en su comparecencia.
Luis Ángel Sanz
El PP bloquea el debate sobre el reparto de los menores
Las comunidades autónomas del PP han rechazado debatir con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sobre la situación de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta y su traslado a la península. La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia ha acabado este jueves sin acuerdo. Lea aquí la noticia completa.
El presidente del Senado viajará a Ceuta
El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, viajará este viernes a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, y hablar sobre la crisis migratoria que vive la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio. Fuentes del Senado han confirmado a EFE la visita, que se produce cuando en la Cámara Alta se están celebrando varias comisiones de investigación sobre el tema.
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