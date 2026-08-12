Caso Leire
El primer juez del caso Leire acepta trasladar todo el caso a la Audiencia Nacional
El juez Santiago Pedraz, que investiga las mordidas en la Sepi y la trama para obstaculizar causas que afectan al PSOE había solicitado su inhibición
Finalmente, será el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien lleve en solitario la investigación abierta por las actividades presuntamente delictivas de la exmilitante Leire Díez en la trama liderada por el que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán. El juez que abrió el caso en un juzgado ordinario a raíz de las denuncias de dos fiscales, Arturo Zamarriego, ha aceptado finalmente el requerimiento de inhibición que le realizó su colega del Tribunal Central de Instancia.
Así se señala en un auto con fecha de este martes, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que el titular de la plaza de Instrucción número 9 de Madrid alude ha que se ha acordado aceptar la petición de Pedraz. Lo hace en un auto en el que resuelve varios recursos que tenía pendientes.
"Visto el estado de los autos, habiéndose acordado por auto del día de la fecha aceptar el requerimiento de inhibición promovido por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 5", el juez Zamarriego deja sin efecto una cita que había fijado el próximo 20 de agosto para el volcado de la grabación que uno de los fiscales denunciantes, Ignacio Stampa, hizo de su encuentro con Leire Díez. En esta reunión la exmilitante aseguraba que ella era "la persona que había puesto el PSOE" en relación con diversas irregularidades que ella afirmaba existían en las investigaciones judiciales que afectaban al partido.
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Fuente: El Periódico
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