Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo para el eclipseSAIC GaliciaDel Cunqueiro a LondresTerremoto en ColombiaReflote «Pepe Barreiro»Regreso Borja Iglesias
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Guardia Civil encuentra otro cuerpo sin vida y se elevan a 83 las víctimas

Ceuta desconoce cuántos menores llegaron en la entrada masiva y hará un nuevo recuento

España realiza controles fronterizos aleatorios a los viajeros de terceros países llegados de Italia en doce vuelos

Tensión en la Jefatura de Policía de Ceuta ante una avalancha de menores migrantes

Tensión en la Jefatura de Policía de Ceuta ante una avalancha de menores migrantes

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cultivo de la cebada se extiende por Galicia: Hijos de Rivera se alía con 27 agricultores de A Limia y alcanza las 850 hectáreas
  2. Cada año 200 profesores piden compaginar la docencia con otro puesto de trabajo
  3. Dónde (y dónde no) ver el eclipse de este miércoles cerca de Vigo
  4. Denuncian a la protectora Os palleiros de Pontevedra por la desaparición y acogida posterior de una perra en Poio
  5. El Casino de Pontevedra mantiene la tradición: 22 chicas, «presentadas en sociedad»
  6. Dos policías nacionales salvan a una mujer que se quedó inconsciente al atragantarse en un bar de Vigo
  7. «Montando guardia» ante el escenario de D.Valentino en Pontevedra: «Yo llevo aquí desde las nueve»
  8. Ya son tres los buques chinos multados por pesca ilegal en aguas de Argentina: 2,6 millones a pagar y un cuarto barco pendiente de sanción

Denuncian la agresión a una familia en Pontevedra tras una protesta antitaurina

Denuncian la agresión a una familia en Pontevedra tras una protesta antitaurina

El Celta hace oficial la cesión de Carlos Domínguez al Oviedo

El Celta hace oficial la cesión de Carlos Domínguez al Oviedo

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Loquillo repasa sus grandes clásicos ante 3.200 personas en Sanxenxo

Loquillo repasa sus grandes clásicos ante 3.200 personas en Sanxenxo

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

Un surfista se despide de su perro en medio del mar y su mensaje emociona a miles: “Te voy a echar de menos”

Un surfista se despide de su perro en medio del mar y su mensaje emociona a miles: “Te voy a echar de menos”

Trump viajó desde Turquía con un avión señuelo ante la amenaza de Irán

Trump viajó desde Turquía con un avión señuelo ante la amenaza de Irán
Tracking Pixel Contents