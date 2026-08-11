El Gobierno intenta frenar nuevas entradas en Ceuta: "Todos los migrantes serán devueltos a Marruecos"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido claro, rotundo y muy duro este martes en Ceuta al advertir a todos los migrantes que estén pensando en intentar una nueva entrada masiva en España que "todos los que entren irregularmente serán devueltos a Marruecos". Tras visitar la ciudad autónoma y reunirse con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, Albares ha aseverado que la "continua y permanente cooperación" de Rabat ha sido la clave para conseguir el retorno inmediato de la gran mayoría de los que entraron en la ciudad el 30 de julio. Y seguirá siéndolo si se producen más entradas, ha advertido.

"Desde Ceuta, me quiero dirigir directamente a todos aquellos que estén leyendo o escuchando falsas informaciones de lo que falsamente pueden obtener si vienen irregularmente a España", ha aseverado. "Nadie arriesga su vida, su dinero o su futuro en aventuras abocadas al fracaso". A continuación, Albares ha añadido: "Quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla va a ser devuelto, ni alcanzará la península, ni el continente europeo, ni se quedará en Ceuta o en Melilla". Esa es "la voluntad" de España y de Marruecos, ha continuado, y "esa voluntad no la cambia ninguna sentencia".

Albares ha explicado que desde el comienzo de la crisis migratoria habla "todos los días" con el ministro de Exteriores marroquí, y "algunos días varias veces". Ese diálogo, ha enfatizado, es el que ha permitido la rápida devolución de 70.000 de los 72.000 migrantes que cruzaron la frontera a nado. A partir de ahora, ha dicho en su comparecencia y, dirigiéndose a quienes puedan verlo al otro lado de la frontera, "todas las personas que entren irregularmente en España están abocadas a ser devueltas a su país de origen", ha insistido varias veces.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (derecha), conversa con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este martes. / Gabriela Sardá Núñez / Europa Press

El ministro también está en contacto permanente con la Comisión Europea y ha informado de que las instituciones de Bruselas se han reunido en los últimos días con las plataformas digitales para prevenir que puedan volver a lanzarse los bulos y la desinformación que el Gobierno defiende que fueron "el detonante" de la entrada masiva del 30 de julio.

Los menores suben a 1.527

Desde Almería, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que se "está trabajando junto a Marruecos" para que los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta "vuelvan con sus familias".

"Estamos trabajando con el Gobierno marroquí sobre una línea, sobre un principio de trabajo que es fundamental y es que podamos lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos", ha destacado el ministro en una atención a los medios este martes en Almería.

Bolaños ha informado de que el Gobierno ha identificado ya a 1.527 menores en la ciudad autónoma y ha puesto en valor la "cooperación" con el ejecutivo ceutí para que "tengan una acogida respetuosa con los derechos humanos".

Vivas exige reforzar la frontera

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha reclamado a Albares un refuerzo de la frontera para hacerla "más segura" y evitar que vuelva a evidenciarse su vulnerabilidad, advirtiendo de que "la integridad territorial y, por tanto, la soberanía de la ciudad no estaba garantizada". El presidente ceutí ha considerado que, a medio plazo, será necesario acometer obras de infraestructura para reforzar el perímetro fronterizo y ha defendido una mayor implicación de la Unión Europea, al tratarse, según ha señalado, no solo de una frontera de Ceuta y España, sino también de la frontera exterior de la Unión.

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"La mejor manera de cortar el que pueda haber otra situación parecida a esta, al margen de lo que haya que hacer en la frontera, es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende, ni papeles ni asilo", ha defendido Vivas, no sin mencionar la sensación de "miedo", "inquietud" y "abandono" que existe entre parte de la población.