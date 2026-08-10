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Crisis migratoria

El Tribunal Supremo valida a Interior la barrera neumática instalada en Ceuta el pasado fin de semana

El Ministerio considera "suficiente" esta instalación para permitir la 'devolución en caliente' de los migrantes que la traspasen

Se extiende 500 metros mar adentro, con un un metro de profundidad y sobresaliendo hasta 70 centímetros sobre el nivel del agua

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Trabajos de instalación de la barrera neumática en el mar como continuación del espigón del Tarajal, que ya cuenta con una valla de seis metros.

Trabajos de instalación de la barrera neumática en el mar como continuación del espigón del Tarajal, que ya cuenta con una valla de seis metros. / Reduan / EFE

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El Ministerio del Interior ha querido pisar sobre seguro después de la irrupción en tiempo récord de más de 72.000 migrantes irregulares en Ceuta a través del mar el pasado 30 de julio. Por ello, al mismo tiempo que ha instalado una barrera neumática de 500 metros para marcar la frontera marítima entre Marruecos y España, ha hecho una consulta al Tribunal Supremo (TS) sobre el encaje de esta medida a la luz de la sentencia del alto tribunal de finales de junio. Como ha podido saber EL PERIÓDICO, la respuesta del Supremo al Gobierno ha sido positiva: la nueva barrera física fronteriza sobre el mar permitirá la devolución en frontera de cualquier inmigrante que la traspase.

El vacío legal que dejó la sentencia impedía devolver de forma inmediata a los migrantes que cruzaran el espigón del Tarajal a nado. El Alto Tribunal dictaminó el pasado 29 de junio que las llamadas 'devoluciones en caliente' son un procedimiento excepcional que solo es aplicable en las fronteras terrestres, no en el mar. Esto es: desde esa fecha, no era posible devolver de inmediato a Marruecos a cualquier persona que llegara a Ceuta nadando, pero sí a quienes saltaran la valla que separa las dos ciudades europeas de África.

La razón es que la Ley de Extranjería dice textualmente: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". A raíz de esta textualidad, el Supremo interpretó que el mar no es un "elemento de contención fronterizo".

Fuentes de este departamento no descartan una reforma de la Ley de Extranjería para aclarar aún más este punto. Pero, de momento, consideran que la dificultad que señaló el TS con respecto a las llegadas a través del mar está salvada con esta barrera.

Decenas de personas seguían entrando en Ceuta a través del mar el pasado viernes.

Decenas de personas seguían entrando en Ceuta a través del mar el pasado viernes. / MARCOS MORENO / Europa Press

Esta sentencia del Supremo, manipulada convenientemente en las redes sociales marroquíes y utilizada por las mafias, extendió el falso rumor en el país vecino de que todo aquel inmigrante que cruzara la frontera a nado podría quedarse en España. Cuatro semanas después, una avalancha de más de 70.000 extranjeros que se habían ido acumulando en la frontera en los últimos días se echó al mar para cruzar la invisible línea fronteriza que separa Ceuta de Castillejos en el Mediterráneo.

Fuentes de Interior explican que la barrera neumática no tiene el objetivo de ser "una barrera infranqueable". Esta dificulta la llegada a nado a España porque se adentra 500 metros mar adentro, pero no es imposible de cruzar. Tiene una altura en superficie de hasta 70 centímetros y una parte sumergida de un metro de profundidad. La estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

Mapa y gráfico que muestra la barrera neumática que se instala en la frontera de Ceuta con Marruecos
Mapa y gráfico que muestra la barrera neumática que se instala en la frontera de Ceuta con Marruecos

Sin embargo, esta barrera sí constituye un "elemento de contención fronterizo" que permite a las autoridades españolas devolver de inmediato a todos los migrantes que la crucen, algo que no pudo hacerse el 30 de julio, precisamente porque lo prohibió el Supremo en su sentencia. Por lo tanto, fuentes de Interior estiman que es "suficiente" para contener la inmigración irregular en esta zona.

Patrullas de la Guardia Civil

Para su protección, Interior ha dispuesto un canal intermedio de navegación entre las boyas y la barrera neumática que permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar la protección de la misma. Desde que se instaló y ya de cara al futuro, el instituto armado se encarga de garantizar que se lleven a cabo las labores de mantenimiento y conservación que sean necesarias.

La barrera también está anclada al fondo del mar mediante lastres y chapas de refuerzo para el fondeo, con lo que está asegurada frente a las mareas y los temporales. En realidad, la línea física fronteriza supone una prolongación no estructural del espigón del Tarajal, que ya cuenta con una valla fronteriza de separación con Marruecos de 100 metros de longitud y seis de altura.

Noticias relacionadas y más

El plan normativo del Gobierno sí recoge la intención del Ejecutivo de modificar la Ley de Extranjería, pero para "adaptarla plenamente al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo", explican. El Ejecutivo también tiene previsto presentar una nueva Ley de Protección Internacional para adaptar también las normas de asilo y refugio españolas a la normativa comunitaria.

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Fuente: El Periódico

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