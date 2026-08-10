El PP acusa a la fiscal general de ser "una militante más del PSOE" por crear una red de especialistas en jurado a raíz del caso Begoña

El PP ha criticado este lunes que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, haya creado una red nacional de fiscales especialistas en jurado popular tras confirmarse que se celebrará el juicio de Begoña Gómez de este modo. Como ha avanzado EL PERIÓDICO, Peramato firmó una instrucción que es de obligado cumplimiento para todos los fiscales del país, tiene que ver con la institución del jurado, por la que crea una red nacional de fiscales especialistas en un jurado popular y establece que sea la Secretaría General Técnica, que depende directamente de ella, la que aclare dudas jurídicas y haga observaciones en casos de "especial relevancia", si bien estas tendrán "carácter no vinculante".

"El fiscal general del Estado tiene que ser una figura independiente, no puede ser un militante más del PSOE, como en este caso, y que actúe a la orden del Gobierno", ha espetado desde Barcelona el vicesecretario de política autonómica y municipal del PP, Elías Bendodo. "Los tres poderes en una democracia -el ejecutivo, el legislativo y el judicial- cuanto más separados estén, mayor calidad democrática tendremos. Pero este Gobierno lo que ha hecho es mezclar los tres", ha abundado.

Peramato puso en marcha este órgano pocos días después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara que la esposa del presidente del Gobierno será sentada ante un tribunal del jurado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. "El PSOE intenta meter la mano todos los días en la justicia. Con Sánchez, la calidad democrática de nuestro país ha ido hacia atrás", ha defendido Bendodo, arropado por el candidato al ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, el concejal del consistorio, Antonio Verdera, y la portavoz en el Ayuntamiento, Sonia Devesa.

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"Los jueces deben ser elegidos por los jueces, ese es el modelo del PP que aplicaremos en el futuro, y la separación nítida entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial que afecta también al nombramiento de la Fiscalía General", ha zanjado.