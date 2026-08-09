Feijóo busca recuperar aliados para el PP europeo en Latinoamérica tras haberle tomado Abascal la delantera

Como sucede con frecuencia en el verano europeo, Latinoamérica vive ahora varias tomas de posesión de presidentes, que en ocasiones llegan por primera vez al cargo. Así ocurre este fin de semana con el ultraderechista Abelardo de la Espriella en Colombia y más recientemente con la flamante nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, hija del controvertido Alberto Fujimori, fallecido en 2024, que gobernó el país en la década de los noventa, primero tras derrocar en las urnas al luego Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y después tras un autogolpe, antes de terminar encarcelado.

Ocasiones ambas, y tanto directamente como por persona interpuesta, que ha aprovechado Alberto Núñez Feijóo para el inicio de una particular y nada sencilla reconquista política, la de una derecha latinoamericana que cuenta desde hace años con muchos más aliados de Santiago Abascal, el líder de Vox, que en las filas del partido tradicional de la derecha española. Una pérdida de influencia que, como es obvio, se extiende a las formaciones integradas en el Partido Popular Europeo (PPE) que preside el alemán Manfred Weber. Y como ocurre a nivel de las instituciones de la Unión Europea (UE), en todo lo que tenga que ver con Latinoamérica, y por razones históricas y culturas obvias, todos en el continente miran a los representantes españoles en primer lugar, casi como enlace con los representantes del otro lado del Atlántico.

Así, Feijóo acudió recientemente a Lima como invitado a la toma de posesión de Fujimori, quien le cursó la invitación con carácter personal, más all de su condición de líder de la oposición en España, mientras que han acompañado a De la Espriella el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, y el de Exteriores, Ildefonso Castro, secretario de Estado de Exteriores en el último Gobierno de Mariano Rajoy y persona de confianza de Feijóo en materia internacional. Sendas presencias de calado en la delegación española que en ambas ocasiones ha encabezado el rey Felipe VI.

Los contactos con la derecha argentina y la broma de Fujimori

En Perú, Feijóo aprovechó también para mantener dos reuniones bilaterales con los nuevos presidentes de Chile, José Antonio Kast, y de Ecuador, Daniel Novoa. En cuanto a Colombia, ya el pasado mes de junio, tras la primera vuelta de las elecciones en las que De la Espriella derrotó al izquierdista Iván Cepeda -el hombre que encarnaba el proyecto del presidente colombiano saliente, Gustavo Petro- sorprendió la efusiva felicitación que a través de las redes sociales trasladó Feijóo, tratándose de un perfil, el del nuevo presidente de Colombia, no solo ubicado en el espacio de la derecha más extrema, sino con ribetes en su perfil personal bastante extemporáneos al perfil más institucional de Feijóo, un político forjado en el aparato administrativo y en las filas de un partido clásico como el PP. Entre ellos su polémico pasado como defensor de los paramilitares, o sus posiciones o comentarios abiertamente machistas.

El ex presidente de la Xunta, y como tal persona que ha viajado en numerosas ocasiones a los países del sur del continente americano, donde tan fuerte es la presencia de la inmigración gallega, lleva tiempo rumiando esta jugada y ha compartido con muchos de sus homólogos allí las dificultades políticas que enfrentan ante la emergencia de los partidos, líderes o movimientos a su derecha. Por ejemplo con los de la derecha argentina del ex presidente Mauricio Macri, arrollados políticamente en buena medida por el fenómeno del actual inquilino de la Casa Rosada, Javier Milei, un libertario por el que siempre apostó Abascal, aun cuando era un simple senador que empezó a llamar la atención por sus conductas y poses más extravagantes. Con él, por cierto, no logró verse bilateralmente Feijóo en Lima.

Noticias relacionadas

"Yo he ganado a un Sánchez, usted tiene que ganar a otro", le espetó divertida Fujimori, haciendo alusión a su rival en las elecciones peruanas, el izquierdista Roberto Sánchez, que comparte apellido con el presidente del Gobierno. Una frase que el gallego aspira a recordarle a la peruana más pronto que tarde. Quien sabe si en un eventual encuentro en Madrid que no sería raro que se produjera, si finalmente el líder del PP alcanza la Moncloa tras las próximas elecciones generales.