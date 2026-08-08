CONTROLES FRONTERIZOS
Ayuso lidera la oposición del PP al enfrentamiento entre Sánchez y Meloni: "Espectacular esto de dar la espalda a Occidente"
La presidenta madrileña critica la respuesta de España a Roma después de que Interior haya restablecido temporalmente los controles fronterizos en puertos y aeropuertos con conexiones directas con Italia
Paula Correa
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este sábado contra el Gobierno por el restablecimiento de los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia.
"El enfrentamiento con Italia es muy inteligente. Dejamos entrar a más de 70.000 personas ilegalmente solo por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos, país hermano que invierte y aporta a España. Espectacular esto de dar la espalda a Occidente", ha señalado Ayuso a través de su cuenta de X.
La reacción de la dirigente madrileña llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicara a distintas autoridades de la Unión Europea la decisión de reintroducir temporalmente controles en aeropuertos y puertos con conexiones directas con Italia.
La medida está en vigor desde este sábado, 8 de agosto, y se mantendrá inicialmente hasta el 7 de septiembre. La Policía Nacional ya está solicitando documentación a viajeros llegados desde Italia, aunque los controles son aleatorios y, por el momento, no están afectando al tráfico aéreo y portuario.
La decisión española se produce después de que Italia mantuviera las medidas aplicadas a los viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos.
Ayuso ha aprovechado la medida para cuestionar la política migratoria y exterior del Ejecutivo y defender la relación con Italia, a la que ha definido como un "país hermano que invierte y aporta a España".
Pese a la afirmación de la presidenta madrileña, España no ha prohibido la entrada a los ciudadanos italianos, sino que ha restablecido temporalmente los controles fronterizos dentro del espacio Schengen.
Fuente: El Periódico de España
- Rescatada del agua una persona que flotaba boca abajo en una playa de Sanxenxo
- Dos toneladas de microplásticos llegan a la ría de Vigo cada año desde el Morrazo
- Abraham Mateo consigue dejar 'loco enamorado' al público de Castrelos
- La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña
- La estudiante viguesa del campus de Pontevedra, Marta Domínguez, se proclama de nuevo campeona de squash del mundo universitario
- Tres heridos en dos accidentes de tráfico en Cangas y Moaña
- La nueva vida de la familia argentina que se mudó al rural ourensano para emprender: «Acá nos sentimos libres»
- De local comercial vacío a sala de exposiciones para 1.000 personas junto al Auditorio Mar de Vigo