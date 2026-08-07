El PSOE presenta una denuncia ante la Fiscalía por la compra del ático del Gobierno de Ayuso

La segunda denuncia por la compra del ático de lujo por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha llegado de la mano del PSOE. El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha anunciado que este viernes van a registrar una denuncia ante la Fiscalía de delitos económicos de la capital dirigida contra el consejo de administración de Planifica Madrid, órgano dependiente del Ejecutivo regional que adquirió el piso en el barrio de Chamberí.

"Frente a la falta de explicaciones, mentiras y versiones cambiantes en una comunidad donde el principal problema se llama vivienda, [...] donde la señora Ayuso se niega a aplicar la ley de vivienda; en esa comunidad la señora Ayuso ha decidido que todos los madrileños tienen que pagarle a ella un superático de lujo a su gusto y no lo vamos a consentir", ha sentenciado en una rueda de prensa desde la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, antes de apuntar a los posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación.

López ha lamentado que hayan pasado nueve días desde que se conoció la noticia "tan surrealista como escandalosa" y que no haya habido explicaciones por parte del Gobierno de Ayuso más allá de "versiones cambiantes". Así, ha asegurado que pedirán numerosa documentación en los juzgados para conocer cómo se realizó la gestión y, sobre todo, entender qué "fundamentó la decisión de la adquisición". "Es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños", ha sentenciado.

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"La señora Ayuso ha decidido que está por encima del bien y del mal y que los madrileños tienen la obligación de pagarle a ella su vida padre y esto no es así, no lo vamos a consentir", ha insistido. La denuncia de los socialistas se sumará a otra que presentó este jueves el partido Iustitia Europa, habitual como acusación popular en las causas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta denuncia es por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude.