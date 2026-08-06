Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva

El Gobierno transfiere 6,5 millones de euros a Ceuta para reforzar la atención a migrantes

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha realizado una transferencia de crédito extraordinario de casi 6,5 millones de euros a Ceuta para reforzar la ayuda, acogida y atención sociosanitaria a las personas migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria de la semana pasada.

Según han informado fuentes del departamento que dirige Elma Saiz, el objetivo es mejorar la atención a las personas que están en el Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en los aledaños, con especial prioridad para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Las medidas llevadas a cabo han permitido reforzar la red de acogida y ampliar en 72 plazas el CETI gracias a la colaboración del Ministerio del Interior y de Defensa, que ha trasladado el material necesario desde el centro de acogida Las Raíces de Tenerife, han precisado las fuentes.