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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva
El ministro del Interior español ha asegurado que han vuelto 70 000 de las 72 000 personas que entraron a Ceuta
El Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de menores migrantes
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Mónica García aplaude la respuesta "encomiable" y "sin colapso" de la sanidad ceutí a la llegada de migrantes
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado este jueves que la llegada masiva de personas migrantes a Ceuta "no ha supuesto ningún problema" para la sanidad ceutí, que ya ha "vuelto a la normalidad" sin que se produjese "ningún momento de colapso", por lo que ha felicitado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y a los profesionales sanitarios por su respuesta "encomiable".
"Quiero felicitar nuevamente a los profesionales de Ceuta que, una vez más, han hecho una demostración de la profesionalidad, de la seguridad y la garantía que nos dan los servicios públicos", ha destacado en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), recogida por Europa Press, en la que ha resaltado que los sanitarios han vuelto a tener que dar "el 100 por 100 de sí mismos".
El Gobierno transfiere 6,5 millones de euros a Ceuta para reforzar la atención a migrantes
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha realizado una transferencia de crédito extraordinario de casi 6,5 millones de euros a Ceuta para reforzar la ayuda, acogida y atención sociosanitaria a las personas migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria de la semana pasada.
Según han informado fuentes del departamento que dirige Elma Saiz, el objetivo es mejorar la atención a las personas que están en el Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en los aledaños, con especial prioridad para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Las medidas llevadas a cabo han permitido reforzar la red de acogida y ampliar en 72 plazas el CETI gracias a la colaboración del Ministerio del Interior y de Defensa, que ha trasladado el material necesario desde el centro de acogida Las Raíces de Tenerife, han precisado las fuentes.
Ceuta valora como "respaldo institucional y moral" la recepción del rey a Juan Vivas
El Gobierno de Ceuta ha valorado este jueves como un "respaldo institucional y moral" que el rey Felipe reciba esta tarde al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el palacio de Marivent, en Palma, para analizar la crisis migratoria que ha sufrido la ciudad autónoma.
Fuentes del Ejecutivo ceutí han señalado a EFE que la recepción supone un gesto de "sensibilidad, cercanía y permanente atención" que tiene el rey y que "siempre ha demostrado con Ceuta y que ahora se vuelven a poner de manifiesto".
Las mismas fuentes han afirmado que el rey "siempre ha llamado a Juan Vivas cada vez que hay un momento complicado y presta una especial atención a lo que tiene que ver con la ciudad".
Habilitado un colegio en Ceuta para atender a mas de un centenar de menores migrantes
El Ministerio de Juventud e Infancia ha habilitado uno de los dos colegios que solicitó para la atención de urgencia de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta una semana después de la crisis migratoria.
Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han subrayado que, en este momento, este centro acoge a más de un centenar de personas menores de edad que están siendo atendidas y han pasado su primera noche allí.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado que desde el pasado lunes 27 de julio han estado "siguiendo de cerca" la situación en Ceuta y se ha mantenido contacto y coordinación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, con la Delegación de Gobierno y con el resto de administraciones "para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad".
Luis Ángel Sanz
Los menores llegados a Ceuta tardarán al menos tres meses en ser trasladados a la península
El grueso de la emergencia migratoria de la semana pasada en Ceuta se ha solventado en pocos días, con la vuelta ordenada y casi sin incidentes de 70.000 de los 72.000 migrantes irregulares que entraron en la ciudad autónoma en poco más de 24 horas. Ahora, en la ciudad quedan los menores migrantes, los niños no acompañados por sus padres o tutores que terminarán en su mayoría siendo trasladados a la península, ya que la ley les ampara. Eso sí, como reconocen a EL PERIÓDICO tanto desde el Ejecutivo local como desde el Gobierno de España, su traslado es posible que se retrase hasta un mínimo de tres meses.
Pau Lizana Manuel
Ceuta busca contra reloj a los menores fuera del radar
Seis días después de que más de 70.000 personas entraran en Ceuta, desatando la peor crisis migratoria que se recuerda en la ciudad autónoma, todavía quedan cientos de niños solos en territorio español que pasan las noches en la calle. Los recursos de acogida de menores migrantes del Gobierno ceutí están totalmente colapsados, y mientras se avanza en las tareas de identificación y se espera a que abran más recursos, las oenegés y las autoridades ceutíes se apresuran a identificar a todos esos menores que no han vuelto a Marruecos para determinar si pueden regresar con sus familias o son las autoridades españolas quien deben tutelarlos. Lea aquí la noticia completa.
Ceuta tiene censados a 1.017 menores
La Ciudad Autónoma de Ceuta atiende este miércoles a un total de 1.017 menores extranjeros no acompañados, una cifra que refleja la "extraordinaria presión" que soporta el sistema de protección de menores, lo que ha obligado a habilitar nuevos espacios para su acogida. En un comunicado, el Gobierno ceutí ha advertido esta tarde de que la evolución registrada en las últimas semanas pone de manifiesto la "magnitud" de esta situación, ya que el pasado 15 de julio eran atendidos 213 menores, una cifra que ascendió a 718 el 28 de julio, y que alcanza este miércoles los 1.017.
David López Frías
Así es el proceso de identificación de los menores
La mayor parte de las 80.000 personas que cruzaron la valla eran adultos y ya han regresado a Marruecos. Pero los menores empiezan ahora un largo proceso primero de identificación y luego de traslado. Lea aquí el reportaje completo.
Melilla acusa al Gobierno de una respuesta "tardía"
El Gobierno de Melilla ha criticado la actuación del Ejecutivo central durante la reciente crisis migratoria y ha denunciado la "ausencia de la Delegación del Gobierno y del Estado" en la ciudad, reclamando explicaciones sobre las medidas que piensa adoptar para proteger en el futuro a Ceuta y Melilla "ante nuevas contingencias en la frontera". A través de su vicepresidenta segunda de la Ciudad Autónoma y consejera de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor, Fadela Mohatar, ha calificado de "tardía" la reacción del Gobierno de España frente al incremento de la presión migratoria registrado en Ceuta y ha considerado que los acontecimientos de los últimos días evidencian, a su juicio, "el fracaso de la política migratoria" del Ejecutivo.
El PP pide sesiones del Parlamento en agosto
El Partido Popular ha pedido tanto al Congreso como al Senado habilitar el mes de agosto para que haya sesiones en las que el Gobierno y el CNI expliquen lo ocurrido con la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos. Tras esa crisis, el PP ya ha ido planteando una serie de iniciativas parlamentarias, como la petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero al no haberse concretado, fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, han señalado que la gravedad de la situación exige una respuesta del Parlamento.
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