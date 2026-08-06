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Migración

Once personas llegan en patera a Ibiza

La embarcación fue abandonada este jueves por la mañana en una zona próxima a Platja d’en Bossa

Vídeo: una patera abandonada por migrantes arribados a Sant Josep.

Vídeo: una patera abandonada por migrantes arribados a Sant Josep. / DI

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Jessica Merodio

Ibiza

Once personas de origen magrebí han sido interceptadas a las 8.20 horas de este jueves en Ibiza, según ha informado la Delegación del Gobierno a partir de una comunicación de la Guardia Civil.

Las once personas habían llegado a Ibiza en una patera, que dejaron abandonada antes de salir andando hasta la carretera de ses Salines, donde fueron localizadas por agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Josep.

Un vídeo grabado alrededor de las 7 horas de este jueves muestra la embarcación precintada por Policía Local de Sant Josep frente a unas casetas de pescadores. En el interior del bote quedaron varias prendas de vestir, chalecos salvavidas, bidones de combustible y bolsas con lo que probablemente eran restos de comida.

Prohens reclama un plan específico para Balears

La presidenta del Govern, Marga Prohens, reclamó el martes al Gobierno de España un plan específico para afrontar la emergencia migratoria que, según sostiene, vive Balears, después de que al menos 19 personas hayan muerto tratando de alcanzar el archipiélago. De ellas, 17 viajaban en una patera que permaneció 15 días a la deriva y otras dos fallecieron en el naufragio de otra embarcación cerca de Cabrera, que dejó además una decena de desaparecidos.

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"La cara más dura de la crisis migratoria vuelve a golpear las Islas Balears", afirmó Prohens en un mensaje difundido a través de las redes sociales. La presidenta acusó al Gobierno central de «mirar hacia otro lado» y advirtió de que Balears "no puede normalizar esta tragedia". "El Gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado. Exijamos un plan específico para afrontar la emergencia migratoria que viven las Islas Baleares y actuar, de una vez, ante este drama humanitario", señaló.

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Fuente: Diario de Ibiza

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