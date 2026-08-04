La Audiencia Nacional ampara que Amazon solicite certificado de penales a los repartidores

La Audiencia Nacional considera que es "legítimo" que Amazon Road Transport Spain, filial del gigante del comercio electrónico, trate de recabar "una mínima información sobre la honorabilidad de la persona" que contrata como repartidor "y se asegure que no tiene antecedentes desfavorables".

Con este argumento anula la multa de 2 millones de euros que la Agencia de Protección de Datos impuso a esta sociedad en febrero de 2022 por una falta muy grave debido a que exigía a sus trabajadores de Amazon Flex certificado de ausencia de delitos penales para poder contratarles.

Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del órgano central, en una sentencia al la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que tiene fecha del pasado 8 de julio, anula la multa. "Se trata de un tratamiento de datos personales legítimo", señalan los magistrados Fernando Luis Ruiz Piñeiro, Amalia Basanta, Nieves Buisan y Helmut Moya Meyer.

El contencioso se inició por una denuncia de UGT, y la Agencia de Protección de Datos impuso la multa millonaria. Pero desde la perspectiva de los principios del tratamiento de datos personales recogidos en la Ley de Protección de datos, los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que "las razones para exigir un certificado negativo de antecedentes penales a los postulantes a participar en el programa Amazon Flex, aducidas por Amazon Road, son "suficientes para afirmar que el tratamiento de estos datos personales es legítimo para asegurar la seguridad de la contratación de personal al servicio del programa".

La sentencia recuerda Ley de Ordenación de Transporte Terrestre regula el requisito de honorabilidad para la obtención de autorización administrativa para la actividad de transporte.

"Esto lo hace para garantizar la seguridad vial, porque se requiere ausencia de sanciones por razón de infracciones penales o administrativas relativas a cuestiones de tráfico vial y con relación a vehículos que no son los empleados en el programa Amazon Flex", dice la sentencia, que añade que esto no quiere decir que el tratamiento de datos personales sobre la honorabilidad de los postulantes, y no focalizada en temas de seguridad vial, "no sea un tratamiento de datos personales legítimo".

Paquetes de Amazon en un almacén. / economia

Manos "no honorables"

El programa Amazon Flex consiste en el transporte de paquetería al destinatario final, realizándose la entrega muchas veces en domicilios particulares. "No se trata del transporte entre almacenes -añaden los magistrados- Se entregan a los repartidores datos personales como dirección y teléfono, que pueden poner en riesgo severo a los clientes de Amazon Road, en caso de caer en manos de personas no honorables".

Incluso los paquetes, con independencia de su valor, considera la Audiencia Nacional, pueden contener "información íntima sobre hábitos de los destinatarios, que pueden ser puestos en peligro si llegan al poder de personas no honorables".

Protección de Datos consideraba que esta práctica vulneraba la ley al tratar datos penales sin una ley habilitante, argumentando que el consentimiento de los candidatos no era válido para saltarse dicha prohibición. Ahora, la Audiencia Nacional corrige este criterio señalando que el artículo 10 de la ley se refiere literalmente a los datos personales relativos a condenas e infracciones penales.

"No se refiere a datos relativos a la carencia de antecedentes penales", y por ello esa petición no se considera ilegítima. Es decir, el tribunal establece que un certificado negativo no contiene datos "sensibles" o desfavorables, sino información "favorable" que no requiere una norma legal específica para su tratamiento

Desmarque del TJUE

Al hacerlo, y según fuentes jurídicas consultadas, la Audiencia Nacional se desmarca de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional en 1999 y del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en 2019, aclarando que aquellos casos trataban sobre el acceso directo de terceros a los registros públicos, algo muy distinto a que el propio interesado aporte su certificado.

Bavaria, Munich:The logo and lettering of online retailer Amazon / Sven Hoppe/dpa

Menciona asimismo una resolución de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que en mayo se consideró "abusiva" esta exigencia en el ámbito laboral para vigilantes de seguridad, la Audiencia Nacional matiza que una conducta reprobable en derecho del trabajo no implica necesariamente una infracción de protección de datos.

UGT denunció a Amazon ante la AEPD en noviembre de 2019, por vulnerar la privacidad de los repartidores a los que se les exigía el certificado de ausencia de penales para poder iniciar la actividad como repartidor en el modelo de Amazon Flex. Para el sindicato, la información exigida por la filial de Amazon era "sumamente personal" y solo se debería solicitar cuando las empresas están facultadas legalmente para hacerlo y en el caso de cierto tipo de trabajos como el cuidado de menores.