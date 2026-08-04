La Abogacía del Estado irrumpe en la investigación por los 'enchufes' a Jésica Rodríguez en defensa de Ineco y Tragsatec

El juez de la Audiencia Nacional que sigue investigando el caso Koldo, Ismael Moreno, ha dado el visto bueno a la personación de la Abogacía del Estado en la causa, que investiga entre otros extremos los 'enchufes' de Jésica Rodríguez, quien tuvo una relación sentimental con el exministro José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

Según la providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que tiene fecha de este martes, los Servicios Jurídicos del Estado presentaron su personación el pasado 30 de julio "en representación y defensa" de Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco); así como de Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec). El titular de la plaza de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional integra la Abogacía en el expediente judicial electrónico y la tiene como personada en "las sucesivas diligencias que hayan de practicarse en el modo y forma que la Ley determine".

El juez Moreno imputó a Rodríguez tras conocerse la condena del Tribunal Supremo y también implica indiciariamente en los mismos hechos a Joseba García, hermano del que fuera asesor ministerial Koldo y a Ignacio Zaldívar, que era el director de Gestión Administrativa de Adif cuando tuvieron lugar las contrataciones.

Anticorrupción les acusa de presuntos delitos de malversación y de un delito de tráfico de influencias, subrayando la "eventual responsabilidad penal" de la expareja de Ábalos, a la que sitúa como "principal beneficiada por el ilícito proceder en su contratación" en las dos empresas públicas.

El pasado 20 de julio, durante su comparecencia ante el juez, Jésica Rodríguez se acogió a su derecho a no declarara. Según las fuentes a las que tuvo acceso este diario no explicó las razones por las que no comparecía.

El exministro José Luis Ábalos, en una imagen de archivo. EFE/J.J. Guillén. NO VENTAS ZONA EPA / J.J. Guillén / EFE

El hermano de Koldo García, sin embargo, únicamente utilizó su intervención para argumentar contra el fiscal, que le llamó a declarar por su intervención en la contratación de Jessica en Ineco cuando él afirma que no conoció a la hoy expareja de Ábalos hasta después de que fuera contratada. Zaldívar, por su parte, alegó que permanecía callado porque aún no se ha resuelto su recurso de reforma contra su implicación en este asunto.

Todas estas imputaciones derivan de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Ábalos a 24 años de prisión, que señalaba la existencia de "datos que apuntan a la intervención" del hermano de Koldo y Zaldívar en la contratación de Rodríguez en las empresas públicas. Los magistrados del alto tribunal calificaron la contratación de la ex novia de Ábalos en Ineco y Tragsatec como "prácticas de enchufismo", y apuntaron que la mujer se embolsó 43.950 euros sin ir a trabajar.

Según la tesis de Anticorrupción, Zaldívar advirtió a los responsables de Tragsatec que "Rodríguez tenía algún tipo de vínculo con el ministro Ábalos y que la presidenta de Adif (Isabel Pardo de Vera) tenía interés en que fuera contratada".

Durante el juicio en la el Tribunal Supremo, Zaldívar reconoció en calidad de testigo que la que era presidenta de Adif le trasladó que el entonces ministro Ábalos "la había llamado" porque alguien en Ineco "estaba molestando a Jésica" porque no fichaba. Además, este directivo se refirió durante el juicio a la "altivez" y "soberbia" cuando trató con la exnovia de Ábalos para solucionar un problema relacionado con unos cheques de comida.