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GESTIÓN SANITARIA

El Tribunal de Cuentas da la razón a la Comunidad de Madrid y archiva la denuncia del PSOE sobre los hospitales de gestión indirecta

El órgano fiscalizador considera que no se ha acreditado un perjuicio económico concreto para las arcas públicas por la supuesta condonación de más de 70 millones de euros a centros gestionados por Quirón y Ribera Salud

Fachada del Tribunal de Cuentas.

Fachada del Tribunal de Cuentas. / EFE

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Javier Martínez Candela

Madrid

El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia presentada por el PSOE sobre posibles irregularidades en el sistema de facturación entre hospitales de la Comunidad de Madrid al considerar que no existen indicios suficientes de un perjuicio patrimonial concreto, efectivo y evaluable económicamente para las arcas públicas.

La denuncia, impulsada por la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, sostenía que el Ejecutivo autonómico habría dejado de reclamar más de 70 millones de euros a los grupos sanitarios privados Quirón y Ribera Salud por tratamientos prestados en hospitales públicos a pacientes procedentes de centros concertados. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas concluye en su resolución que la denuncia no individualiza ni acredita, siquiera de manera indiciaria, la existencia de cantidades concretas que la Comunidad de Madrid hubiera podido reclamar y que finalmente hubiera dejado de percibir.

El órgano fiscalizador admite que la denuncia parte de una "inferencia racional", al plantear que un posible desequilibrio en el sistema de compensación de costes podría reflejar una gestión deficiente en perjuicio de los ingresos públicos. No obstante, señala que no se aportan indicios suficientes de un menoscabo patrimonial "cierto, actual y jurídicamente exigible" que permita apreciar responsabilidad contable. "El informe del que parte la denuncia no recoge importes o cuantías que permitan identificar un daño concreto o evaluar económicamente el impacto de esas disconformidades", recoge el auto.

La resolución añade que una parte apreciable de las solicitudes de compensación podría incumplir los criterios establecidos en el Manual de facturación intercentros, pero subraya que esta circunstancia no permite determinar por sí sola la existencia de un daño económico efectivo para la Administración autonómica.

30/04/2020 Fachada del Hospital Universitario de Torrejón SALUD DAVID DE LORO

Fachada del Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud. / Europa Press/ David de Loro

El Gobierno regional defiende su actuación y el PSOE-M recurrirá

La Comunidad de Madrid ha valorado el archivo del procedimiento como un respaldo a la posición que mantuvo durante la tramitación del expediente, en el que negó haber condonado deudas o dejado de reclamar cantidades exigibles a las empresas encargadas de la gestión indirecta de hospitales públicos.

Fuentes del Gobierno regional han destacado que la decisión coincide con el criterio expresado tanto por la propia Comunidad como por el Ministerio Fiscal, que habían solicitado el cierre de las actuaciones al no apreciar responsabilidad contable en relación con el sistema de facturación entre centros.

El Ejecutivo autonómico sostiene que la resolución acredita que su actuación se ajustó al marco normativo vigente, aunque el Tribunal de Cuentas fundamenta el archivo en la falta de elementos que permitan identificar y cuantificar un perjuicio patrimonial concreto para los fondos públicos.

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Por su parte, el PSOE-M ha avanzado que recurrirá la decisión del Tribunal de Cuentas. "Lo que apunta el Tribunal de Cuentas es que desde el PSOE-M hacemos un planteamiento razonable de los hechos denunciados, pero que el Tribunal no dispone de los medios para investigar", alegan fuentes del partido.

Fuente: El Periódico de España

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