Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Recargo Factura LuzCeutaSalvado en el CunqueiroObras BalaídosEclipse de SolIncendios GaliciaCelta
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El Gobierno cesa a una funcionaria de Seguridad Nacional por informar de que habían entrado en Ceuta 49.000 inmigrantes

El cese se ha producido por "pérdida de confianza" y después de que se publicara una alerta en la web del Departamento de Seguridad Nacional

Varios migrantes, el pasado fin de semana en una playa de Ceuta custodiados por policías nacionales.

Varios migrantes, el pasado fin de semana en una playa de Ceuta custodiados por policías nacionales. / MARCOS MORENO / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Madrid

Presidencia del Gobierno ha cesado de forma fulminante en su puesto de confianza a la funcionaria responsable de Comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que publicó en la web una alerta que decía que habían entrado en Ceuta 49.000 inmigrante irregulares, según ha adelantado El País y ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

El cese se ha producido por "pérdida de confianza", según fuentes de Moncloa, y se produjo de forma inmediata y por teléfono el mismo viernes. La alerta fue borrada de forma también inmediata y ya no está en la página web del DSN, a pesar de que este dato fue después confirmado oficialmente e incluso las cifras finales fueron mayores.

Noticias relacionadas

En Moncloa se resalta que no se ha despedido a la funcionaria, sino que ha sido relevada de su puesto de responsabilidad. La funcionaria procedía del Ministerio de Defensa. Ahora su situación laboral es disponible sin destino, hasta que se la reubique en otro departamento.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oncología con sentido común: un gallego tiene un tercio menos de posibilidades de participar en un ensayo clínico de cáncer que un madrileño
  2. Agosto arranca con nuevas quejas por los problemas de balizamiento en las playas y por barcos en zonas de baño de Cangas y Bueu
  3. Los acreedores de Pepe Vieira validan el plan para refinanciar su deuda
  4. Dos guardias civiles heridos en una pelea en la Festa do Albariño de Cambados
  5. De Rumanía a Vigo y del taller de coches a la mar: «Tuve mucha suerte con los armadores de aquí. Me han llegado a dar pescado para no volver a tierra vacío»
  6. La emotiva declaración de amor de Borja Iglesias a María Valero: «Cada día la amo más»
  7. Marián Mouriño, presidenta del Celta, emociona en un pregón marcado por la devoción y el sentimiento celeste
  8. De Vigo a Cibeles: la parada de Ana Mena en un restaurante de la ciudad antes de celebrar el Mundial

Autismo nas aulas: moita vontade e poucos recursos

Autismo nas aulas: moita vontade e poucos recursos

Sementeart: Seis millones de semillas de almeja para regenerar la ría de Pontevedra

Sementeart: Seis millones de semillas de almeja para regenerar la ría de Pontevedra

«Para las bodegas de O Salnés, este el premio de más trascendencia»

«Para las bodegas de O Salnés, este el premio de más trascendencia»

El interventor obliga al Concello de Ourense a elaborar un plan económico-financiero tras incumplir la regla de gasto de 2025

El interventor obliga al Concello de Ourense a elaborar un plan económico-financiero tras incumplir la regla de gasto de 2025

El cierre del mítico Churruca 20 de Vigo «llega» a la universidad

El cierre del mítico Churruca 20 de Vigo «llega» a la universidad

El Frigoríficos del Morrazo pasa con nota su primera semana de trabajo

El Frigoríficos del Morrazo pasa con nota su primera semana de trabajo

El Sigaltec comenzará la Liga y la Copa Galicia ante el Marín

El Sigaltec comenzará la Liga y la Copa Galicia ante el Marín

El hombre que limpió roca a roca los 30 km de costa entre Baiona y A Guarda

El hombre que limpió roca a roca los 30 km de costa entre Baiona y A Guarda
Tracking Pixel Contents