Marruecos dice que alertó a España días antes sobre la decisión del Supremo

Marruecos alertó a España días antes de la crisis en la ciudad de Ceuta de que la decisión del Tribunal Supremo español de comienzos de julio debilitaba un elemento crucial de la cooperación migratoria, dijo este lunes una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí, que añadió que la gestión migratoria es "una responsabilidad compartida".

"Marruecos asume sus responsabilidades (...). Es un compromiso, no un discurso político o propaganda. (...) Marruecos no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartida (...) Si alguien piensa que Marruecos va a ceder a la presión y el chantaje es que no conoce el Marruecos de Mohamed VI", dijo la fuente en un encuentro este lunes con un grupo de agencias de prensa internacionales.

Explicó que la política migratoria marroquí se sustenta en dos pilares: un componente preventivo, basado en el dispositivo de seguridad, y otro disuasorio, que, a su juicio, quedó debilitado tras la decisión del Tribunal Supremo, ya que, según sostuvo, dificulta las devoluciones. "Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio. Hubo un cambio de paradigma", afirmó. Añadió que el impacto de la decisión judicial se ha visto amplificado por las redes sociales y por las mafias dedicadas al tráfico de personas.

Asimismo, aseguró que Marruecos está "decepcionado" por las reacciones y comentarios, "que dan vergüenza", de algunos políticos españoles, a los que acusó de instrumentalizar la crisis con fines electorales. No obstante, sostuvo que la coordinación con el Gobierno español es "perfecta".

La fuente insistió en que el componente de seguridad "nunca será suficiente" para gestionar los flujos migratorios. "Si tienes a 40.000 personas, ¿cuántas fuerzas de seguridad necesitarías?", planteó, antes de destacar el esfuerzo que supone para Marruecos movilizar a unos 20.000 efectivos para el control del litoral. "¿Cuántos hay que movilizar?", añadió. "¿Alguien protege nuestras fronteras del sur o del este en lugar de nosotros?", se preguntó.

El control de la migración, agregó, cuesta a Marruecos unos 500 millones de euros al año, mientras que la financiación que recibe de la Unión Europea asciende a 145 millones de euros. No obstante, subrayó que "no es una cuestión de dinero, sino de estrategia y visión común".

Responsabilidad compartida

Sobre la actuación de la policía durante la llegada masiva de decenas de miles de personas a la frontera con Ceuta el pasado jueves, la fuente sostuvo que las fuerzas de seguridad no podían enfrentarse a la multitud para evitar daños. "El enfoque de seguridad está condenado al fracaso si no se combina con el desarrollo y las medidas de devolución", afirmó.

La misma fuente añadió que Marruecos "nunca será cómplice" de una gestión migratoria basada únicamente en el enfoque de seguridad. "Es una responsabilidad compartida. Cada uno debe asumir sus responsabilidades", señaló.

Además, afirmó que los gobiernos y los servicios de seguridad de España y Marruecos mantienen desde hace años "una coordinación perfecta", cuyo resultado, según dijo, se refleja en la frustración de 160.000 intentos de migración irregular en los dos últimos años. "La cooperación migratoria entre España y Marruecos es una historia de éxitos y se pone como ejemplo", añadió.

Fuente: El Periódico