Salud
La Fiscalía archiva las dos últimas causas por los cribados de cáncer en Andalucía
Las denuncias se habían realizado a través de distintas fiscalías provinciales y han sido todas archivadas
Redacción
La Fiscalía ha archivado las dos últimas causas que quedaban abiertas por las denuncias formalizadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Según fuentes de la Fiscalía consultadas por EFE la quincena de denuncias, que habían promovido la asociación El Defensor del Paciente, junto con particulares, y las formaciones políticas Izquierda Unida y Adelante Andalucía han quedado archivadas, como ha adelantado el diario Ideal.
A finales del pasado marzo, la Fiscalía informó de que las delegaciones provinciales del ministerio público habían archivado dos denuncias de Granada, otras tantas de Jaén, Sevilla y Almería y una novena examinada en Málaga. En febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía había archivado tres denuncias relacionadas con posibles fallos en el sistema andaluz de cribados de cáncer de mama contra cargos públicos aforados al no apreciar indicios de delito y remitió las causas a las fiscalías provinciales para investigarlas de manera individual.
El pasado diciembre, la Fiscalía de Sevilla confirmó por su parte que había acordado el archivo de la investigación sobre la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud al corroborar la integridad de los datos.
(Noticia en ampliación)
Fuente: El Correo de Andalucía
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