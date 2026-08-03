Felipe VI sale a navegar en Mallorca con Ceuta aún en el horizonte

Felipe VI ha salido este lunes a navegar por primera vez a bordo del ‘Hispania’, el nuevo velero de la Armada con el que participará en la Copa del Rey Mapfre. El Monarca ha llegado alrededor de las doce del mediodía, conduciendo su propio vehículo, a la estación naval de Porto Pi, en Palma de Mallorca, donde le esperaban el almirante Jaime Rodríguez-Toubes y el resto de la tripulación, antes de hacerse a la mar para disputar la jornada oficial de entrenamiento en la bahía, ha informado la Agencia Efe.

El Rey se encuentra en Mallorca desde la tarde del pasado miércoles, 29 de julio, cuando llegó procedente de la toma de posesión de la nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori, y mantuvo el tradicional despacho de verano con Pedro Sánchez en el Palacio de la Almudaina. Desde entonces no se le había visto embarcar para salir a entrenar como han hecho sus compañeros estos días atrás. Felipe VI ha esperado hasta este lunes para ponerse al timón del nuevo barco de la Armada.

Durante estos días, el jefe del Estado ha seguido desde Palma la grave crisis política y social que ha vivido Ceuta y ha hablado por teléfono con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y con los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda. Con Sánchez y Vivas conversó el jueves por la noche y el viernes contactó con Imbroda para conocer también la situación en Melilla. Posteriormente, la Casa del Rey en un comunicado expresó la "preocupación e indignación" del jefe de Estado por lo ocurrido y reclamó medidas para impedir que una crisis semejante vuelva a repetirse.

La emergencia, sin embargo, está lejos de haberse cerrado. Cientos de migrantes permanecen todavía en Ceuta, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ha tenido cubiertas y sobrepasadas sus plazas y la ciudad atiende ya a centenares de menores, aunque calcula que la cifra podría superar el millar; algunos continúan siendo localizados en las calles y los recursos provisionales están ampliamente desbordados.

Sánchez, por su parte, comenzó el sábado sus vacaciones en La Mareta, en Lanzarote, desde donde está en contacto con el Ministerio del Interior, que mantiene la gestión operativa de una crisis que continúa en el horizonte.

Felipe VI tiene previsto participar en esta regata hasta el próximo jueves por la tarde, cuando viajará a Cali a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.