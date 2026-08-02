Crisis migratoria
Abascal pide la militarización de la frontera y dice que Sánchez "debe estar en la cárcel"
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EFE
MADRID
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este domingo la “militarización” de la frontera de Ceuta con Marruecos y ha culpado de la crisis migratoria al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que “debería estar en prisión”.
En declaraciones a los periodistas en Ceuta, ciudad que visita hoy, Santiago Abascal ha sido muy crítico con la actuación del Ejecutivo central ante lo que considera una “invasión” y ha dicho que todavía hay en la ciudad unos 10.000 migrantes que deben salir “ya”.
Fuente: El Periódico
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