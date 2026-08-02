Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: crisis migratoria CeutaConcierto ChayanneUber VigoCesta compraDerribo torres As PontesIndra blindados GaliciaDeuda Celta
instagramlinkedin

Diplomacia

La inestabilidad internacional frustra este curso político los viajes de la Corona a Qatar y Bolivia

Los Reyes no pudieron visitar el emirato por la guerra de EEUU contra Irán y el choque social en el país latinoamericano obligó a aplazar el viaje de cooperación de Letizia

Los Reyes de España, en mayo de 2022, posan con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y su esposa, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, a su llegada a la cena de gala celebrada en el Palacio Real, en Madrid.

Los Reyes de España, en mayo de 2022, posan con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y su esposa, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, a su llegada a la cena de gala celebrada en el Palacio Real, en Madrid. / Mariscal / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

La inestabilidad internacional también ha dejado huecos en la agenda exterior de la Corona. Durante este curso político, dos desplazamientos institucionales —a Qatar y Bolivia— terminaron aplazados por motivos de seguridad. A ellos se sumó, fuera ya del terreno diplomático, el viaje privado a España que Juan Carlos I suspendió desde Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020.

La reina Letizia (c) conversa con las alumnas del la cooperativa de corte y costura del proyecto 'Empoderamiento y autonomía económica de las mujeres' en Pedra Badejo, este martes durante su visita a Cabo Verde. EFE/ Chema Moya

La reina Letizia, en marzo de 2025, en el viaje a cooperación a Cabo Verde. / Chema Moya / EFE

Felipe VI y Letizia tenían previsto viajar en abril a Doha, invitados por el emir Tamim bin Hamad Al Thani. Habría sido la primera visita de Estado de los Reyes a Qatar y la primera de este tipo al Golfo Pérsico. El desplazamiento debía devolver la visita que el emir y su esposa, la jequesa Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, realizaron a España en mayo de 2022, cuando fueron recibidos con honores en el Palacio Real. La guerra lanzada por Donald Trump sobre Irán y las restricciones aéreas en toda la zona por el conflicto bélico obligaron a aparcar el plan.

Juan Carlos I también anuló una visita a Sanxenxo en marzo por el ataque de Trump contra el país persa

Semanas después, la inestabilidad volvió a alterar la agenda. La Reina debía desplazarse a Bolivia a finales de junio para conocer los proyectos de la cooperación española, pero las protestas, los bloqueos de carreteras y la conflictividad social aconsejaron aplazar la visita. El viaje daba continuidad a una labor que Letizia desarrolla desde 2014 y que en los últimos años la llevó a Mauritania, Colombia, Guatemala y Cabo Verde, con programas centrados en salud, igualdad, educación y seguridad alimentaria.

La tensión alcanzó incluso la agenda privada de la familia real. En marzo, Juan Carlos I renunció a volar desde Abu Dabi a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en las regatas de la clase 6 Metros ante la situación en Oriente Próximo. La cita no quedó definitivamente perdida: el Rey emérito pudo regresar a la localidad pontevedresa en abril para practicar su deporte favorito.

Noticias relacionadas y más

La previsión de la Casa del Rey es poder reubicar en la agenda esos dos desplazamientos, a Qatar y a Bolivia, en los próximos meses. Pese a la inestabilidad internacional, Felipe VI ha mantenido una intensa agenda exterior desde marzo, con viajes a Portugal, Chile, Bolivia (en marzo), Dinamarca, Costa Rica, Canadá, Italia, México, Estados Unidos y Perú, tanto para asistir a tomas de posesión y encuentros institucionales como para participar en citas económicas, culturales y deportivas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oncología con sentido común: un gallego tiene un tercio menos de posibilidades de participar en un ensayo clínico de cáncer que un madrileño
  2. La compañía de seguros rechaza pagar el funeral de una mujer en Ourense porque el marido ocultó el estado real de salud
  3. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil extiende los controles de alcoholemia y drogas por la comarca
  4. La alumna viguesa con sumas erróneas en la PAU logra matricularse en Medicina fuera de Galicia
  5. Abel Caballero, tras conocer que el Gobierno de Canarias financiará el estadio de Las Palmas: ¿A qué espera la Xunta en Vigo?
  6. ¿Fue el concierto de Chayanne el más multitudinario de la historia de Castrelos?
  7. Alerta en los comercios de Moaña por varios intentos de estafa al exigir pagos a través de Bizum por falsos pedidos
  8. Abdoulaye Faye, un ganador de duelos nato para la defensa del Celta

Reutilizan losas de un muro de piedra para reparar el enlosado de la plaza de la Peregrina de Pontevedra

Reutilizan losas de un muro de piedra para reparar el enlosado de la plaza de la Peregrina de Pontevedra

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Emotivo descendimiento del Cristo de la Victoria

Emotivo descendimiento del Cristo de la Victoria

El cambio invisible que sufren las plantas cuando las mueves de sitio: “Cambiar de ubicación les provoca estrés”

El cambio invisible que sufren las plantas cuando las mueves de sitio: “Cambiar de ubicación les provoca estrés”

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en TomiÃ±o: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en TomiÃ±o: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto
Tracking Pixel Contents