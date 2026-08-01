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Crisis migratoria
Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta empieza a recuperar la calma tras la segunda noche de la crisis de entrada de migrantes
El Gobierno cifra en 53.000 las personas migrantes que han regresado a Marruecos
El balance oficial sitúa en 67 el número de fallecidos
Albares asegura que la "integridad" del espacio Schengen está "garantizada", tras suspender Italia el acuerdo
La ciudad de Ceuta afronta este sábado las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya 53.000 y en la que han muerto al menos 67 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
El número de muertos en la entrada masiva a Ceuta asciende a 67 personas
La Guardia Civil ha recuperado desde la tarde de ayer diez nuevos cadáveres de personas migrantes que trataron de cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva del jueves. Ya son 67 los fallecidos por causa del episodio que produjo la llegada de 50.000 personas a la ciudad, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno. El instituto armado ha intensificado los trabajos de búsqueda de cuerpos sin vida en el mar después de que, con ayuda del Ejército y las autoridades marroquíes, hayan conseguido frenar el goteo de entradas irregulares desde el país vecino.
May Mariño, desde Ceuta: la ciudad comienza a recuperar la normalidad
Los feriantes abandonan Ceuta y lamentan las pérdidas económicas por suspensión de fiestas
Los feriantes que iban a participar en las Fiestas Patronales de Ceuta, previstas desde este sábado hasta el 8 de agosto, comenzaron anoche a abandonar la ciudad, mientras lamentan las importantes pérdidas económicas que les va a provocar la suspensión de los festejos. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta decidió este viernes suspender las Fiestas Patronales como consecuencia de la masiva entrada de personas que había producido en la ciudad una "situación excepcional", según informó en un comunicado el Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas (PP).
El Gobierno comienza la instalación de una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar
El Gobierno ha informado este sábado del comienzo de la colocación de barreras de contención en la ciudad autónoma de Ceuta tras una noche que ha definido como "con normalidad". A las 7.50 horas ha empezado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, en Ceuta, informan desde Moncloa esta mañana.
El Gobierno asegura que la entrada de inmigrantes por Ceuta y se "ha detenido" y empiezan a colocarse boyas
La Delegación del Gobierno en Ceuta ha informado a primera hora de este sábado de que la entrada de personas desde Marruecos "se ha detenido en su totalidad" y de que ya se han empezado a instalar las barreras de contención en el espigón del Tarajal, anunciadas este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes de la delegación han destacado que la madrugada del viernes al sábado ha transcurrido "con normalidad" en la ciudad autónoma, y que no se han producido "incidentes destacables".
Ascienden a 60 los cadáveres de migrantes tras la entrada masiva a Ceuta
El número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de personas en los dos últimos días asciende a sesenta personas, según los últimos datos facilitados a EFE por fuentes policiales. La Guardia Civil continúa realizando labores de localización de cuerpos en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal, que es el lugar donde se han hallado la practica totalidad de los cuerpos en el mar. Con estos fallecidos, se eleva a 92 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta.
May Mariño
Ceuta va recuperando cierta normalidad
Ceuta va recuperando cierta normalidad. Ya empiezan a verse establecimientos abiertos de cafeterías y los negocios empiezan a prepararse para abrir sus puertas en horario comercial, aunque la presencia de la Policía y del Ejército siguen en las calles igual que la de migrantes vagando sin rumbo por la ciudad
May Mariño
Según el Gobierno, la noche en la ciudad autónoma de Ceuta ha transcurrido "con normalidad". "Las entradas se han detenido en su totalidad y han continuado las salidas hacia Marruecos, sin incidentes destacables".
No obstante, en la ciudad siguen viéndose migrantes de los que entraron de manera ilegal y así, en la noche, se produjero algunos alteracados en los barrios de los que todavía no ha trascendido más detalles oficiales.
Además, según el Gobierno, la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal ha comenzado a las 07:50 de esta mañana. Ese es el enclave por el que accedieron a nada miles de personas y que, incluso hasta ayer por la tarde, seguían intentándolo
May Mariño
Las barreras de contención que se han comenzado a instalar esta mañana - tras el anuncio ayer de Pedro Sánchez de esta medida- consiste en "una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad. Esta estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada".
Según información del Gobierno, se trata de "un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección de la barrera neumática"
Ceuta frena las entradas de migrantes e instala barreras en el espigón del Tarajal
Según el Gobierno, la noche en la ciudad autónoma de Ceuta ha transcurrido "con normalidad". "Las entradas se han detenido en su totalidad y han continuado las salidas hacia Marruecos, sin incidentes destacables". No obstante, en la ciudad siguen viéndose migrantes de los que entraron de manera ilegal y así, en la noche, se produjero algunos alteracados en los barrios de los que todavía no ha trascendido más detalles oficiales.
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