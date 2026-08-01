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Crisis migratoria

Los ministros de Interior de la UE se reunirán de urgencia el martes tras la crisis en Ceuta

El encuentro extraordinario se ha convocado tras las peticiones por parte de veintidós Estados miembros y del presidente Pedro Sánchez

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. / EFE

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EFE

Bruselas

Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) se reunirán de urgencia el próximo martes para hablar sobre la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta en los últimos días.

Así lo anunció este sábado el primer ministro irlandés, Micheál Martin, tras las peticiones por parte de veintidós Estados miembros, y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para convocar este encuentro extraordinario.

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"Seguimos en estrecho contacto con todos los Estados miembros y las instituciones, y continuamos siguiendo de cerca la situación", añadió en un mensaje en redes sociales el ministro irlandés, cuyo país ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE.

Fuente: El Periódico

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