Ceuta recupera la normalidad: los comercios abren y el Gobierno coloca una barrera de 500 metros en el mar

En "relativa normalidad y tranquilidad" es como definen esta noche pasada algunos ceutíes con los que ha conseguido hablar EL PERIÓDICO.

Bares abiertos, comercios que van levantando persianas...pero migrantes vagando por las calles y presencia, mucha, policial y militar. El Ejército custodia todavía las puertas de los supermercados y para hacer la compra hay que mostrar documentación.

Aunque han actuado los servicios de limpieza en algunos puntos de la ciudad siguen visibles los restos de la crisis migratoria de estos días y de la entrada de más de 60. 000 personas a una ciudad con una población de 80.000 habitantes.

May Mariño

El flujo de personas que regresan a Marruecos por el punto habilitado en la frontera de El Tarajal sigue constante aunque lejos de las cifras que sirvieron en el día de ayer donde llegaban a cruzar según estimaciones oficiales 150 personas al minuto. Ahora se ven pequeños grupos de cinco o diez o veinte personas. Rostros cansados, algunos descalzos, otros con cualquier cosa que han encontrado de los restos de la avalancha de personas de los días atrás. Una estampa que contrasta con los que siguen intentando acceder a nada a Ceuta y que llegan a algunos casos en muy malas condiciones que requieren la atención inmediata de la Cruz Roja y del Ejército despegado en la frontera.

BARRERA DE CONTENCIÓN

Precisamente, desde primera hora de este sábado, según informó el Gobierno, se ha empezado a la instalación de una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar, lo que no impidió aun algún intento de llegar a la ciudad a nado.

Según la información oficial, elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad, como parte de una estructura que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

Una medida de contención de flujos que se suma a la notoria presencia militar en la frontera tanto de vehículos como de efectivos militares para el control de las personas que regresan a Marruecos. En sentido contrario, la frontera para acceder legalmente a la ciudad española presenta una estampa poco normal, semivacía. Trabajadores en Ceuta que cruzan a diario la frontera desde Marruecos aseguran que allí hay normalidad total, tanto que está la frontera, dicen, vacía incluso en el lado marroquí y que el acceso es mucho más ágil que en cualquier otro jornada.

Migrantes en las playas próximas al CETI de Ceuta | 1 de agosto de 2027 / May Mariño

PROXIMIDADES DEL CETI

La imagen de una ciudad que poco a poco quiere pasar página contrasta con el ambiente en las proximidades del CETI. Para llegar se va por una carretera paralela a la playa. Es ahí en la playa donde se concentran cientos si no miles de personas que han llegado a Ceuta de manera irregular. La Policía Nacional y el Ejército custodian la zona y velan por evitar altercados tras lo sucedido en la noche cuando, presa de la desesperación, un numero importante de personas intentó entrar a la fuerza en el centro.

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Mientras en las calles de Ceuta o regresando a Marruecos la gran mayoría de personas tienen aspecto marroquí, en las proximidades del CETI en su mayoría son de aspecto subsahariano.