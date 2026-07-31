El delegado del Gobierno en Canarias pide preservar la relación con Marruecos en un "día complicado" por la crisis en Ceuta

La crisis migratoria en Ceuta marcó la celebración del vigesimoséptimo aniversario de la entronización del rey Mohamed VI. La entrada de miles de marroquíes a nado por la frontera sur hizo saltar las alertas. Al menos 18 personas murieron en su llegada a España y el Gobierno activó las unidades del Ejército de Tierra. Esta situación motivó la ausencia de representantes militares en el Salón Palmeras del Hotel Santa Catalina, en la capital grancanaria, habituales en ediciones anteriores.

En este escenario, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, puso el foco en la importancia de preservar las relaciones bilaterales entre España y Marruecos pese a la complejidad del momento. “Hoy es un día complicado”, reconoció, al tiempo que expresó su deseo de que “no se arruine ese compromiso de ayudar a volver a la normalidad en la frontera”. Por su parte, la cónsul en Canarias, Fatiha El Kamouri, evitó pronunciarse sobre el asunto.

Pestana destacó los avances logrados en los últimos años entre ambos países, subrayando que se trata de “años brillantes de progreso” en los que España ha contribuido a la apertura de Marruecos. En este sentido, recordó los vínculos económicos existentes, con inversiones relevantes y la presencia de empresas españolas que operan en el país norteafricano, así como la estrecha relación institucional entre ambos gobiernos.La celebración reunió a un centenar de asistentes del ámbito empresarial, político y social del Archipiélago, junto a representantes de la comunidad marroquí, en un ambiente que combinó tradición cultural y gastronomía del país vecino, aunque inevitablemente marcado por la actualidad en la frontera sur.

La cónsul general de Marruecos en Canarias, Fatiha El Kamouri, la cual cesará su actividad diplomática en las Islas, fue la encargada de ejercer de maestra de ceremonias. En esta ocasión la cónsul quiso resaltar que la relación entre regiones es un “ejemplo” de cómo se puede trabajar en conjunto.

Puso ejemplos de áreas como la pesca, el comercio, el turismo, la construcción o las energías renovables y aseguró que las relaciones comerciales entre Marruecos y Canarias “están sostenidas por el respeto mutuo y los intereses compartidos”.

Aunque no estuvo presente, el monarca alauí fue el gran protagonista de la velada. Un gran retrato suyo recibió a los invitados a la entrada del salón, mientras la misma imagen presidía también el interior del espacio.

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En su discurso con motivo del Día del Trono, Mohamed VI reivindicó la “seguridad” y la “estabilidad política” e institucional de Marruecos en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. El monarca destacó también las iniciativas impulsadas para mejorar las condiciones de vida de la población, con especial atención a la justicia social y territorial, y defendió el papel del país como un actor internacional fiable, respetado y con capacidad para afrontar nuevos proyectos y reformas.