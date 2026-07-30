Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Al menos nueve personas mueren en la entrada masiva a nado en la ciudad española

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil ha recuperado este jueves los cadáveres de ocho personas, dos de ellas en las últimas horas, que habrían intentado entrar a nado en Ceuta, y Salvamento Marítimo ha recuperado otro más, lo que eleva a nueve el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

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Marlaska informa a Vivas del refuerzo de las fuerzas de seguridad y armadas en Ceuta El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido esta tarde una segunda conversación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para informarle de los refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en la ciudad autónoma y de la movilización de efectivos de las Fuerzas Armadas para apoyar al instituto armado. Según han informado fuentes de Interior, el ministro ha trasladado a Vivas el apoyo y el compromiso del Ministerio para mantener la seguridad en Ceuta y restablecer cuanto antes la situación de normalidad, después de que en las últimas horas miles de personas hayan entrado de forma irregular en la ciudad procedentes de Marruecos.

Marruecos usa gases lacrimógenos y cañones de agua en la frontera con Ceuta Las autoridades marroquíes han comenzado a emplear material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta, según ha podido comprobar EFE sobre el terreno. Miles de personas siguen llegando durante todo el día a la localidad marroquí de Castillejos con la intención de cruzar a la ciudad española, una marea humana de más de cinco kilómetros que ha terminado por desbordar a la policía marroquí.

Melilla dice que le puede pasar como a Ceuta por el “fracaso” migratorio del Gobierno El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha advertido de que en la ciudad autónoma puede pasar lo mismo que en Ceuta, “una invasión en toda regla” que ya se dio hace cinco años y que ha atribuido al “fracaso absoluto del Gobierno de Pedro Sánchez” en política migratoria. En rueda de prensa, Imbroda ha dicho que la crisis migratoria que está sufriendo Ceuta, con la entrada este jueves de miles de migrantes procedentes de Marruecos, es algo que “se veía venir” porque el Gobierno de España “va poniendo parches a problemas que ya se han planteado” al no ir “al origen" del mismo. Según Imbroda, la solución es “ir al origen, ayudar y poner orden”, además de “estar con los europeos al 100 %”.

Ascienden a diez los cuerpos recuperados del mar en Ceuta Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado del agua los cuerpos sin vida de diez personas en las últimas 24 horas. Ya son 38 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos en lo que va de año. A lo largo de la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha identificado a siete personas fallecidas en el agua. En la mañana de fue Salvamento Marítimo el que encontró otro cuerpo sin vida. Y en la tarde del miércoles se localizaron otros dos. Si se mantiene el ritmo, pronto se alcanzará la cifra de muertos con la que finalizó el pasado año, de 46 en total.

UNICEF reclama una respuesta coordinada y rechaza las repatriaciones colectivas de menores en Ceuta UNICEF España ha pedido que las administraciones activen de inmediato mecanismos de responsabilidad compartida para garantizar los derechos de los menores migrantes llegados a Ceuta. La organización ha advertido de que cualquier repatriación de niños no acompañados debe evaluarse de forma individual y atendiendo a su interés superior, nunca de manera colectiva. Según los datos oficiales, durante las primeras semanas de julio entraron 505 menores, en su mayoría procedentes de Marruecos, y también aumentó el número de niñas expuestas al riesgo de trata.

La Guardia Civil localiza otros dos cadáveres en el mar La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras dos personas, elevando a nueve el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

Cinco claves de la sentencia que evita la devolución de los migrantes que llegan a nado a Ceuta El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo (TS) dictó sentencia resolviendo un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Gobierno porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez devolvió a varios migrantes que llegaron a nado a Ceuta el 14 de noviembre de 2023. El Alto Tribunal resolvió que las llamadas devoluciones en caliente son un procedimiento excepcional que solo es aplicable en las fronteras terrestres, no en el mar. (Seguir leyendo)

Exteriores rechaza que la crisis de Ceuta sea una represalia por el acercamiento a Argelia La entrada a nado de varios miles de jóvenes marroquíes en Ceuta este jueves es la peor crisis migratoria entre España y Marruecos desde 2021. El 17 de mayo de ese año, cerca de 9.000 personas entraron en la Ciudad Autónoma desde Marruecos, muchas de ellas a nado, en una crisis migratoria sin precedentes que se prolongó durante varios días. (Seguir leyendo)

Al menos siete personas mueren al intentar entrar a nado a Ceuta La Guardia Civil ha recuperado este jueves los cadáveres de seis personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo ha recuperado otro más, lo que eleva a siete el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva. Según los datos facilitados a EFE por fuentes policiales, el primer hallazgo se ha producido a primera hora de esta mañana y ha sido localizado por la embarcación Salvamar Atria, con base en Ceuta, que se ha encargado de su recuperación del agua y su traslado al puerto. Lucía Feijoo Viera