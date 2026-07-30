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Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Al menos nueve personas mueren en la entrada masiva a nado en la ciudad española

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Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

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Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta / REDUAN DRIS / EFE

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil ha recuperado este jueves los cadáveres de ocho personas, dos de ellas en las últimas horas, que habrían intentado entrar a nado en Ceuta, y Salvamento Marítimo ha recuperado otro más, lo que eleva a nueve el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

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