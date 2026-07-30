Sánchez deja preparado un arranque del próximo curso político centrado en la economía

Pocas son las sesiones de control al Gobierno en el Congreso en las que Pedro Sánchez no aproveche para poner en valor datos sobre el crecimiento económico, de afiliación a la Seguridad Social o redistribución a través del Estado de bienestar. Habitualmente, como réplica a los reproches de parálisis o legislatura agotada. Tras la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo se enfocó en la recuperación con los fondos de la UE, priorizando en su agenda la economía, y ahora se vuelve a agitar esta bandera. Con el mensaje de la cohesión social y la prosperidad para incidir en que el gobierno sigue centrado en la gestión pese a los múltiples casos judiciales de corrupción que lo asolan.

El ministerio de Hacienda acumula las carpetas prioritarias del Ejecutivo ahora mismo, con el proyecto de Presupuestos y la propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica. Con el trámite legal de las dos votaciones necesarias de la senda de déficit en el Congreso cumplido y la celebración este 29 de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el Gobierno ha dejado los deberes hechos para arrancar el próximo curso político con ambas medidas en la pista de salida.

Sin concretas fechas, en Moncloa avanzan que su intención es llevar al Consejo de Ministros sin demasiada demora después del verano tanto los Presupuestos, para los que se ha destinado el techo de gasto más elevado de la historia (hasta los 226.032 millones de euros), como la reforma de la financiación tras el parón estival. Con un camino “paralelo” para luego arrancar su tramitación parlamentaria. La economía acaparará el foco en la hoja de ruta del Gobierno, pues el margen temporal comienza a achicarse para las iniciativas que no se han desatascado hasta ahora. Entre ellas una veintena de proyectos del plan anual normativo que ni siquiera se han aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros.

La oposición, pero también los socios parlamentarios, vienen denunciando electoralismo en la decisión de presentar las cuentas públicas por la falta de apoyos para salir adelante y el momento de la legislatura. Los Presupuestos serían una suerte de escaparate electoral para exhibir un programa de refuerzo del Estado de bienestar con gasto social récord en dependencia o vivienda. “Serán las cuentas públicas más sociales de la historia, con un importante peso de las políticas para facilitar el acceso a una vivienda asequible”, remarcaban desde el departamento que dirige Arcadi España tras tumbar PP, Vox y Junts por segunda vez los objetivos de estabilidad. Pese a ello, subrayaban que mantendrían su hoja de ruta para presentarlos igualmente.

En lo que respecta a la polémica reforma del sistema de financiación, incluso las dos comunidades del régimen común presididas por el PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias, han mostrado su rechazo por surgir de un acuerdo con ERC y considerar que privilegia a Catalunya sobre el resto. El Ejecutivo confrontan estas críticas asegurando que beneficia a todos los territorios y que aportará casi 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades.

La condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas también seguirá su tramitación parlamentaria tras sortear en el último pleno de julio la votación de las enmiendas a la totalidad. El mismo día que José Luis Rodríguez Zapatero rompía su silencio público tras su imputación, con unas explicaciones que no han acabado de convencer a todos dentro de las propias filas socialistas, algunos ministros preferían fijarse en la efeméride del tercer aniversario de las últimas elecciones generales. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, lo hacía para contraponer modelos y asegurar que frente a “un Gobierno reaccionario” como alternativa, “hoy tenemos un país con crecimiento y empleo récord, más justicia social y que defiende los derechos humanos”.

Empleo y vivienda

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, visibilizaba un discurso similar eligiendo como escenario la planta de Ford en Almussafes (Valencia) el día que se cumplían tres años de la legislatura. “La decisión de desarrollar aquí este nuevo proyecto demuestra la capacidad de España país para atraer grandes inversiones y participar de las transformaciones que están definiendo el futuro de la movilidad”, apuntaba para señalar el objetivo de que esta transformación “se traduzca en más industria, más empleos y más empresas”. En la misma línea, el Gobierno está centrado en impulsar la gigafactoría europea de inteligencia artificial con doble sede en Tarragona (Móra la Nova) y Alcalá de Henares.

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En el Ejecutivo reconocen como principal punto débil del discurso centrado en el crecimiento económico la percepción de que no esté llegando a los hogares. Aunque tratan de contradecirla con datos sobre el aumento de la renta real, se asume la vivienda como el gran reto para reducir la desigualdad. De ahí el “ambicioso” decreto de vivienda que se llevará al último Consejo de Ministros de actual curso político. “Medidas para bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler”, así como para ”movilizar vivienda asequible”, defienden en el departamento que dirige Isabel Rodríguez. Los vetos cruzados entre los socios dificultan su convalidación, prevista para el primer pleno del Congreso en septiembre.