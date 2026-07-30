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Crisis migratoria

El Gobierno moviliza al Ejército a la frontera de Ceuta con Marruecos ante la llegada de miles de jóvenes

España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

La sentencia del Supremo que evita las devoluciones de los migrantes que llegan a nado en cinco claves

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May Mariño

Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta.

Así lo ha determinado el Ejecutivo ante la situación que se vive en la ciudad y después de la llamada del presidente ceutí Juan Jesús Vivas a Pedro Sánchez reclamándole medios.

Desde el Gobierno apostilla que los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil, que es la que tiene la custodia del control fronterizo.

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Lucía Feijoo Viera

Ante la llegada de cientos de jóvenes a nada a la ciudad autónoma, los servicios de atención y acogida de inmigrantes en Ceuta se han visto sobrepasados. A ello se ha unido en, en esta jornada de hoy, se ha producido una llegada masiva de personas por la frontera terrestre.

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Fuente: El Periódico

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