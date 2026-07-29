Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financión del Estado en GaliciaEdificio Pisos CompartidosArranca la Navidad en VigoParricidio en AguiñoGaseros RusosMarián Mouriño, pregonera del CristoFer López
instagramlinkedin

Perdón parcial

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

El presidente del Gobierno apunta que el perdón es "parcial", ya que mantiene la condena por el delito de malversación y únicamente afecta a la pena de prisión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Ballesteros / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Guillem Porcel

Palma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles la concesión del indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, y ha rechazado tajantemente que la decisión responda a negociaciones políticas o a acuerdos con los partidos independentistas.

Durante una comparecencia ante los medios, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que la medida se limita a ejecutar el criterio expresado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que consideró excesiva la pena de prisión impuesta a Borràs y solicitó su revisión. Sánchez ha querido zanjar cualquier interpretación política sobre la decisión y ha subrayado que el indulto responde exclusivamente a razones jurídicas.

"Nada tiene que ver con la negociación de presupuestos"

El presidente ha apuntado que el indulto aprobado por el Consejo de Ministros es parcial, ya que mantiene la condena por el delito de malversación y únicamente afecta a la pena de prisión. "A la primera de las cuestiones, que es el indulto, para ser preciso, parcial. Esto es como consecuencia de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se establece que la pena de prisión es excesiva en la sentencia", ha explicado Sánchez.

Según ha señalado, fue el propio alto tribunal catalán quien defendió que debía mantenerse la condena por malversación, pero rebajar la pena privativa de libertad por considerarla desproporcionada. "La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva", ha añadido.

Defiende que el Gobierno ejecuta el criterio del tribunal

A partir de ese razonamiento, Sánchez ha defendido que el Ejecutivo no ha adoptado una decisión política discrecional, sino que ha actuado siguiendo la recomendación formulada por el propio órgano judicial que dictó la sentencia.

"Lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", ha afirmado el presidente. El jefe del Ejecutivo ha insistido en varias ocasiones en que la medida no guarda relación con la actualidad política ni con las negociaciones parlamentarias que mantiene el Gobierno con los distintos grupos.

Rechaza cualquier vinculación con los acuerdos parlamentarios

Sánchez ha rechazado expresamente que el indulto parcial pueda interpretarse como una concesión al independentismo o como una moneda de cambio para facilitar futuros acuerdos en el Congreso. "Eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que ver con la política. Por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro", ha concluido el presidente.

Noticias relacionadas y más

Con estas declaraciones, el presidente del Gobierno ha tratado de desactivar las críticas de la oposición, que había vinculado la decisión del Ejecutivo a la necesidad de mantener el apoyo parlamentario de los partidos independentistas. Sánchez, sin embargo, ha sostenido que el indulto parcial responde exclusivamente al criterio expresado por el TSJC, que consideró excesiva la pena de prisión impuesta a Laura Borràs mientras mantenía el resto de la condena.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo
  2. Un cable en mal estado en las fiestas de Praia América provoca ligeros daños en un grupo de quinceañeros
  3. La conservera Pérez-Lafuente reactiva la vieja factoría de Cuca y pone fin a un siglo en Vilanova
  4. Renuncian las dos aseguradoras que cubren las negligencias sanitarias en Galicia: el Sergas tiene que licitar un nuevo contrato un 19% más caro
  5. El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
  6. Los sintecho también se instalan en la nueva estación de bus de Vigo
  7. El avión «vigués» de Airbus bate el récord del mundo con 24 horas volando de Australia a Europa
  8. Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

Claudio: «El mercado va lento y es importante no tener prisa"

Claudio: «El mercado va lento y es importante no tener prisa"

La inauguración del pabellón de Beluso será el jueves 6 de agosto con homenaje a los deportistas del municipio

La inauguración del pabellón de Beluso será el jueves 6 de agosto con homenaje a los deportistas del municipio

Concello y Universidad de Vigo unen fuerzas para reducir la presencia de autocaravanas en las playas de Bueu y elaborar una ordenanza específica

Concello y Universidad de Vigo unen fuerzas para reducir la presencia de autocaravanas en las playas de Bueu y elaborar una ordenanza específica

Cachafeiro cifra en ocho millones de euros las inversiones gestionadas

Cachafeiro cifra en ocho millones de euros las inversiones gestionadas

Cangas solicita excluir el entorno de la Caracola de las zonas para ver el eclipse

Cangas solicita excluir el entorno de la Caracola de las zonas para ver el eclipse

Amencer devuelve el color a su mural en vísperas del Campamento Urbano

Amencer devuelve el color a su mural en vísperas del Campamento Urbano

Vilagarcía alerta sobre un posible engaño con folletos publicitarios de San Roque

Vilagarcía alerta sobre un posible engaño con folletos publicitarios de San Roque
Tracking Pixel Contents