Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financión del Estado en GaliciaEdificio Pisos CompartidosArranca la Navidad en VigoParricidio en AguiñoGaseros RusosMarián Mouriño, pregonera del CristoFer López
instagramlinkedin

Reunión

El Rey Felipe VI y Pedro Sánchez se reúnen en Palma con los incendios como telón de fondo

El Rey recibe al presidente del Gobierno en Palma en su habitual encuentro de verano, con los incendios como uno de los asuntos previsibles sobre la mesa

El rey despacha con Sánchez en Palma en un inicio de vacaciones marcado por los incendios

El rey despacha con Sánchez en Palma en un inicio de vacaciones marcado por los incendios

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantienen este miércoles en Palma un despacho de trabajo como es habitual cada verano, un encuentro en el que es previsible que traten los incendios que han asolado varias provincias en los últimos días.

Felipe VI, recién llegado de Perú, donde ha asistido a la toma de posesión de la nueva presidenta, Keiko Fujimori, recibirá a Sánchez en el Palacio de la Almudaina, en lo que está previsto que sea el último acto de la agenda oficial del presidente del Gobierno antes del inicio de sus vacaciones.

El despacho tendrá lugar también tras el tradicional balance del curso político realizado este lunes por Sánchez y en el que se ha referido, además de a los incendios y a la necesidad de un pacto de Estado contra el cambio climático, a su gestión durante tres años de legislatura, a la que aseguró que aún le queda un año.

El rey comenzó el pasado día 24 su actividad oficial en Mallorca con las tradicionales audiencias en el Palacio de la Almudaina a las autoridades locales, como la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Entre estas audiencias y el despacho de este miércoles con Sánchez en Palma, Felipe VI acudió con la reina Letizia a visitar el pasado domingo a los desplazados por el incendio de la sierra oeste de Madrid alojados en el polideportivo La Chopera de Villamanta (Madrid) y posteriormente viajó a Lima para la ceremonia de investidura de Fujimori.

Tras este despacho en Palma será previsiblemente cuando Pedro Sánchez inicie sus vacaciones que, al menos en gran parte, se prevé que disfrute en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, un paréntesis veraniego que finalizará con la primera reunión del Consejo de Ministros el martes 25 de agosto.

Noticias relacionadas

Entre los actos oficiales de los reyes durante su estancia estival en Palma, también está previsto que la reina Letizia clausure el próximo domingo el Atlàntida Mallorca Film Fest, que este año celebra su decimosexta edición.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo
  2. Un cable en mal estado en las fiestas de Praia América provoca ligeros daños en un grupo de quinceañeros
  3. La conservera Pérez-Lafuente reactiva la vieja factoría de Cuca y pone fin a un siglo en Vilanova
  4. Renuncian las dos aseguradoras que cubren las negligencias sanitarias en Galicia: el Sergas tiene que licitar un nuevo contrato un 19% más caro
  5. El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
  6. Los sintecho también se instalan en la nueva estación de bus de Vigo
  7. El avión «vigués» de Airbus bate el récord del mundo con 24 horas volando de Australia a Europa
  8. Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu

O dúo galego Bala, no evento de música alternativa en español máis importante de EE UU

O dúo galego Bala, no evento de música alternativa en español máis importante de EE UU

Sanidade confirma cuatro afectados por viruela del mono en la última semana en la provincia de Pontevedra

Sanidade confirma cuatro afectados por viruela del mono en la última semana en la provincia de Pontevedra

El Servicio de Farmacia del Sergas alerta sobre que ciertos medicamentos pueden agravar los efectos del calor

El Servicio de Farmacia del Sergas alerta sobre que ciertos medicamentos pueden agravar los efectos del calor

El cerco gallego sopesa movilizarse por el cierre de la campaña de sardina: «Se presenta un año muy duro»

El cerco gallego sopesa movilizarse por el cierre de la campaña de sardina: «Se presenta un año muy duro»

La FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Argentina por los incidentes en la final del Mundial

La FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Argentina por los incidentes en la final del Mundial

El Concello de Lalín prohíbe el baño en la playa fluvial de Vilatuxe por contaminación bacteriana

El Concello de Lalín prohíbe el baño en la playa fluvial de Vilatuxe por contaminación bacteriana

Cuarenta y cinco titulaciones tienen aún plazas libres en las universidades gallegas tras cerrar otras cuatro en el quinto llamamiento

Cuarenta y cinco titulaciones tienen aún plazas libres en las universidades gallegas tras cerrar otras cuatro en el quinto llamamiento

Vigo estrenará en Navia el primer edificio público de alojamientos compartidos de Galicia

Tracking Pixel Contents