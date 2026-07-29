El PP adopta un perfil bajo ante el indulto a Borrás pese a su oposición a la medida de gracia para políticos

El indulto parcial a Laura Borrás, concedido este martes en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones y que librará de la cárcel a la ex portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, no ha sido un asunto central de crítica al Gobierno por parte del primer partido de la oposición, el Partido Popular (PP), que ha decidido adoptar un claro perfil bajo. Y eso pese a la conocida postura de los de Alberto Núñez Feijóo en contra de los indultos a políticos corruptos y a la oposición que manifestaron en su día a la concesión de la medida de gracia los líderes del procés, como el secretario general de ERC, Oriol Junqueras, en el año 2021, cuando Pablo Casado estaba al mando en Génova.

Con la noticia aún muy caliente, a mediodía del miércoles el secretario general del PP, Miguel Tellado, clausuró en la sala constitucional del Congreso de los Diputados, delante de todo el Grupo Popular, unas jornadas con las que el partido mayoritario de la Cámara Baja puso punto y final al curso parlamentario antes de las vacaciones. Nada dijo del asunto, en un discurso donde se explayó sobre diversas cuestiones de actualidad, desde los incendios a los escándalos de corrupción, precisamente, que salpican al PSOE y al Gobierno. A la salida del encuentro, trató de zafarse de la prensa, que le esperaba para preguntarle, si bien al final acertó a decir fugazmente: "Bueno, Sánchez tiene un problema, estaba en contra de los indultos, así se recoge en algún vídeo de él, y sin embargo, parece que ahora ya no está tan en contra".

Fuentes del PP alegan que la figura de Borrás no está entre las preocupaciones de los españoles, y que el partido está centrado en ellas. Tellado, además de los asuntos referidos, también habló de vivienda y de infraestructuras viarias y ferroviarias en su intervención en las jornadas de su grupo en el Congreso.

Menos miramientos tuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien arremetió contra el presidente del Gobierno por la concesión del indulto a Borrás, asegurando además que, como en otras ocasiones, Sánchez habría aprovechado una tragedia como la de los incendios para, afirmó la líder del PP madrileño, "seguir con su hoja de ruta".

Guiños a Junts

El escaso énfasis en este asunto se produce después de un curso en el que los populares han realizado más gestos que nunca hacia los de Carles Puigdemont, dos años después de la aprobación de la ley de amnistía, contra la que Feijóo llevó a impulsar varias manifestaciones en Madrid con gran éxito de convocatoria. Ya en septiembre pasado, el propio Tellado señaló en una entrevista con EL PERIÓDICO: "Con Junts hemos llegado a muchos acuerdos durante esta legislatura, que sobre todo tienen que ver con política económica, con política fiscal, con mejora de la competitividad de nuestro país... Y por lo tanto esa es una realidad que se ha traducido en distintas votaciones en el Congreso, que han supuesto derrotas del Gobierno de Pedro Sánchez, y han supuesto victorias en bajadas de impuestos o mejora de la competitividad. En ese sentido nosotros nos hemos entendido con Junts, que es un partido nacionalista pero es un partido de centroderecha con el que en materia económica hemos encontrado puntos de encuentro".

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Curiosamente, tan pronto como este lunes por la tarde, menos de veinticuatro horas antes de que se hiciera efectivo el indulto a Borrás, el PP registró en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) sobre medidas contra la corrupción en cuyo punto segundo se insta al Gobierno a "remitir a la Cámara una propuesta de modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, que prohíba indultar a quienes han cometidos delitos relacionados con el terrorismo, la corrupción, los ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional y los cometidos contra menores y a quienes ocupando altas responsabilidades públicas hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones". Un redactado que abarca varios supuestos, y que encaja como un guante en el perdón concedido ahora a Borrás.