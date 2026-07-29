TRIBUNALES
El juez del caso Leire Díez imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos
La causa investiga a una presunta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como imputado el 10 de septiembre al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa en la que investiga a una presunta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
En una providencia conocida este miércoles, el magistrado acuerda esta diligencia a petición de la acusación popular que coordina el PP.
Fuente: El Periódico
- La conservera Pérez-Lafuente reactiva la vieja factoría de Cuca y pone fin a un siglo en Vilanova
- Renuncian las dos aseguradoras que cubren las negligencias sanitarias en Galicia: el Sergas tiene que licitar un nuevo contrato un 19% más caro
- El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
- El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo
- Los sintecho también se instalan en la nueva estación de bus de Vigo
- El avión «vigués» de Airbus bate el récord del mundo con 24 horas volando de Australia a Europa
- Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu
- Los acusados del «Villa de Pitanxo» deberán acudir a la Audiencia Nacional el 5 de agosto tras no haberse personado hoy