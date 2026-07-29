El juez autoriza nuevas indagaciones en las cuentas de Zapatero, en las de sus hijas y su secretaria tras detectar la UDEF "operativas financieras" sospechosas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a los expertos antiblanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía a ampliar información sobre varias cuentas del expresidente José Luis Zapatero, sus hijas Alba y Laura y su secretaria Gertrudis Alcázar tras recibir un nuevo oficio de esta unidad que apunta a "operativas financieras en las que han sido observadas ciertas divergencias respecto de los importes de flujos de capitales investigados", por lo que se hace necesario disponer de información bancaria más completa.

Sobre la secretaria, el juez destaca en su auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que aunque no se han detectado ingresos desde el entramado hacia sus cuentas, "su rol funcional en la organización justifica el análisis patrimonial". Entre otros datos, porque adquirió una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria, mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023, "sin operaciones compensatorias que expliquen su capacidad económica".

"No se han observado otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacción inmobiliaria o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades, que justifiquen la capacidad económica mostrada", añade el oficio de la UDEF sobre Alcázar.

Gertrudis Alcázar, secretaria de Jose Luis Rodríguez Zapatero, en el Senado. / José Luis Roca

En la resolución adoptada este miércoles por el magistrado de la Audiencia Nacional, que investiga presuntos delitos de tráfico de influencia y blanqueo de capitales relacionados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y otros negocios, se responde a un requerimiento de los agentes, que hicieron su petición tras ser incorporada "información procedente de Inteligencia Financiera, así como de información tributaria" derivada de los datos y declaraciones aportados por los propios investigados ante Hacienda.

Entre otras medidas se da luz verde a los funcionarios adscritos a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF a ampliar la información que se considere pertinente sobre varios productos bancarios, "con la advertencia de que en el caso de que los Servicios Centrales de la entidad bancaria no tengan acceso a dicha información, bajo ningún concepto se contacte con la sucursal bancaria en cuestión".

Así, entre otras medidas se autoriza a los funcionarios adscritos a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF a ampliar la información que se considere pertinente sobre decenas de cuentas, que además de las del expresidente, su familia y su secretaria pertenecen al presunto testaferro de Zapatero, Julio 'Julito' Martínez y a sociedades de su entorno o influencia. Desde estas sociedades se ejecutaron los pagos al expresidente y a la empresa de sus hijas, Whathefav.

Entre otras diligencias, acuerda requerir al Interlocutor con el Servicio Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) de decenas de cuentas abiertas en las entidades Banco Santander, BBVA, Caixabank, Openbank, Sabadell, Bankinter, ING Bank, Deutsche Bank, Abanca, Evo Banco, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, y Caceis Bank Spain, para que se aporten extracto de movimientos y otra información como resguardos de transferencia, contratos de cajas de seguridad o inversiones.

Nueva pieza con movimientos bancarios

El juez ordena, además, la apertura de una nueva pieza separada en la que incorporará íntegramente la información bancaria que sea remitida, "quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas".

"Una vez realizada dicha depuración conforme a los criterios establecidos, únicamente se incorporarán a las actuaciones principales los informes que contengan el análisis de la información recibida, así como los anexos que incluyan los datos a los que dichos informes hagan referencia expresa, quedando todo ello accesible para las partes personadas", añade Calama en su auto, que tiene fecha de este miércoles.

El papel de Gertrudis

Respecto de la secretaria personal del Zapatero, la UDEF destaca en su oficio que "tendría un papel relevante" en la presunta operativa, "constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, el control de la agenda, todo ello en relación al referido ejercicio de influencias de la organización y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos".

Los investigadores recalcan que, "hasta la fecha no se ha tenido constancia" de que la secretaria de Zapatero haya recibido fondos procedentes, "directa o indirectamente, del entramado societario investigado". Sin embargo, dado su presunto rol en la trama, los agentes estiman conveniente efectuar algunas "consultas básicas relativas a su patrimonio", aduce.

El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

ASP Rentas

Por otro lado, la UDEF expone que ha tenido conocimiento de que la empresa ASP Rentas "es la sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez" que registra un mayor volumen de movimientos de fondos en sus cuentas bancarias. Así, da cuenta de un volumen de entradas de 1.984.521,15 euros, frente a 1.996.984,41 euros de salidas en el periodo de 2020 a 2025. Unas cifras que "contrastan con los ingresos declarados (89.540 euros)". Analizando las operativas de esta sociedad, según la UDEF, existen "indicios sólidos sobre su empleo como sociedad instrumental, considerando que es necesario analizar el destino y trazabilidad de los fondos".

El juez incide en su auto sobre la existencia de una estructura “organizada y estable” orientada al ejercicio del tráfico de influencias a favor de clientes como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva o Softgestor, que retribuirían sus servicios mediante contratos de asesoría simulados que se relacionan con el entramado societario controlado por 'Julito' Martínez.