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POLÉMICA

La Comunidad de Madrid defiende, ante las críticas de la oposición, la compra del piso que Ayuso utilizará como despacho durante las obras en Sol: "Tuvimos la oportunidad y la aprovechamos"

Óscar López pide explicaciones por la adquisición de este ático en Chamberí y señala en redes sociales que es "para uso y disfrute de la señora Ayuso"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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Víctor Rodríguez

Madrid

La compra de un piso en el distrito de Chamberí, en Madrid, para uso como oficina de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mientras duren las obras que se van a realizar en el interior de la Real Casa de Correos han desatado una nueva polémica en la agitada política madrileña. Mientras desde el Gobierno regional se apunta a la necesidad de mantener una representación institucional adecuada mientras duren los trabajos, la izquierda pide explicaciones y carga contra Ayuso.

La Comunidad de Madrid ha adquirido el inmueble que lo utilice la presidenta madrileña como oficina temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, unos trabajos que comienzan en agosto. La compra ha sido adelantada hoy por el diario El País y confirmada por el Ejecutivo autonómico.

Fuentes del Gobierno regional confirman la compra del inmueble, que "en ningún caso", trasladan, está previsto sea residencia oficial de la Presidencia de la Comunidad. "Como es sabido, la Comunidad de Madrid no tiene residencia para ningún miembro del Gobierno", insisten.

Los trabajos de reacondicionamiento en el interior de la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional en la Puerta del Sol, comenzarán este mes de agosto y, a partir de octubre, esas obras afectarán al área del despacho de la presidenta y de las salas de reuniones de la primera planta.

"La Comunidad de Madrid vio la oportunidad de comprar un inmueble para despacho de la presidenta, sala de reuniones y recepción de visitas, seguridad, y despachos para un equipo mínimo de apoyo", aclaran en Sol, desde donde añaden que las obras de acondicionamiento del piso para sus nuevas funciones aún no han comenzado. "En el transcurso de estos años, hemos vendido inmuebles y hemos invertido en este porque consideramos necesario una mínima representación para la Presidencia de la Comunidad. Tuvimos la oportunidad y la aprovechamos".

El Gobierno regional ha estudiado otras alternativas que, cada una por su circunstancia, resultaron inviables. Una vez terminen las obras en la Real Casa de Correos, el inmueble seguirá utilizándose para asuntos oficiales. La compra, según El País, fue realizada el 14 de abril por la empresa autonómica que gestiona las oficinas propias, Planifica Madrid. El piso se encuentra en la novena planta de un edificio en el paseo del General Martínez Campos.

Desde la izquierda regional, se cuestiona la operación. El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid , Óscar López, ha pedido este miércoles explicaciones a través de las redes sociales y en declaraciones al programa La Hora de TVE. "Primero un chalet en Rascafría. Ahora un ático en Chamberí. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué", ha escrito en la red social X el también candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027.

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No ha sido el único. La también ministra y futura rival de Ayuso en los comicios de 2027 por Más Madrid, Mónica García, ha acusado a la presidenta regional de hacer de Madrid "su cortijo". "Para Quirón, millones. Para Ayuso, áticos. Para la sanidad pública, listas de espera", ha escrito en la misma red social. Su formación ha registrado en la Asamblea de Madrid hasta nueve preguntas sobre el asunto. Los grupos municipales en la capital de ambos partidos han apuntado también a la posible incompatibilidad de destinar una residencia al uso como oficina de acuerdo con la normativa urbanística.

Fuente: El Periódico de España

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