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Rueda de prensa de balance de Sánchez

Tellado sobre la comparecencia de Sánchez: "La gente no quiere balances, sino que confiese y se vaya"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, critica el "triunfalismo insultante" del presidente del Gobierno y alude a "tres condenas en ocho meses y cero presupuestos en cuatro años"

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) optó por un vídeo grabado de su secretario general, Miguel Tellado, para responder a la rueda de presa de balance del curso político ofrecida este martes en la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para el número dos de Alberto Núñez Feijóo, "la gente no quiere balances, sino que confiese y se vaya", afirmó, aludiendo a los escándalos de corrupción que salpican al PSOE y al Ejecutivo.

En esa línea, Tellado apuntó a que el "balance real" de la ejecutoria del jefe del Ejecutivo se resumiría en dos datos: "Tres condenas en ocho meses y cero presupuestos en cuatro años", además de "un combo de corrupción integral y parálisis política".

La mano derecha del líder del PP vaticinó que la de este martes será la última rueda de prensa de balance de Sánchez, anticipando un cambio de Gobierno después de las elecciones generales del año que viene. "El tiempo de Sánchez se acaba: la cuenta atrás del cambio está activada", apostilló.

Tellado opinó que el presidente del Gobierno desplegó en su intervención, de casi dos horas de duración, "un triunfalismo francamente insultante". El propio, a su juicio, "de alguien como él, que vive completamente fuera de la realidad e inmerso en una burbuja de mentiras, privilegios y corrupción".

Además de en los escándalos de corrupción, Tellado puso el foco en su respuesta al presidente en el hecho de que el curso político que ahora termina concluyese en el Congreso de los Diputados "con dos varapalos parlamentarios bien sonoros". En alusión a la senda de estabilidad que tumbó el pleno recientemente y a la retirada, este mismo lunes por parte de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, del último decreto sobre vivienda al no tener garantizados los apoyos para convalidarlo en la Cámara Baja, algo que como es preceptivo se tiene que hacer en treinta días después de que el Consejo de Ministros de luz verde al decreto.

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El secretario general del PP se refirió también a los incendios, para asegurar que su partido está "volcado como una piña" en ayudar a mitigar esos fuegos. "Desde nuestros gobiernos regionales y autonómicos, desde nuestro papel de oposición a nivel nacional, junto a los vecinos que más lo están sufriendo y junto a los servidores públicos que tanto se están esforzando por poner fin a esta pesadilla cuanto antes", concluyó.

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Fuente: El Periódico

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