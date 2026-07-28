Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acusados «Villa de Pitanxo»Récord Airbus «vigués»Cuca reviveIncendiario VilardevósZBE VigoMiguel RománConciertos chiringuitos VigoJóvenes y pesca recreativa
instagramlinkedin

Responsabilidad disciplinaria

El Consejo del Poder Judicial ve posible falta leve en las manifestaciones de Peinado sobre los escoltas de Begoña y pide al TSJ que lo valore

También remite la queja de un particular por retraso injustificado y toma conocimiento del archivo otras cuatro quejas, entre ellas las planteadas por Bolaños y por el grupo municipal Más Madrid

Juan Carlos Peinado

Juan Carlos Peinado / JOSÉ LUIS ROCA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder General ha podido llegar finalmente a un acuerdo sobre las quejas presentadas contra diversos aspectos de la instrucción del juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado.

Pese a que el promotor de la Acción Disciplinaria había propuesto el archivo de hasta seis iniciativas presentadas, en la reunión de este mares se ha acordado remitir al Tribunal Superior de Madrid dos de las diligencias para que valore la posible comisión de una falta disciplinaria leve, una de ellas por las manifestaciones vertidas en un auto en el que sugería que los policías que escoltan a la esposa de Pedro Sánchez podrían facilitar su huida.

Igualmente, se remite al tribunal superior la queja de un particular por retraso injustificado y toma conocimiento de la propuesta de archivo de otras cuatro quejas, entre ellas las planteadas por Bolaños y por el grupo municipal Más Madrid. La decisión, en todo caso, no ha sido unánime, y cuatro de los vocales del sector conservador han presentado un voto discrepante.

Noticias relacionadas y más

Entre los escritos contra el instructor del caso Begoña se encontraba el presentado por el exministro de Justicia Félix Bolaños, la asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno y el del Sindicato Unificado de Policía por las dudas expresadas por el juez en relación con una supuesta huida de esta a pesar de contar con escolta oficial que ha sido remitido para su valoración junto a la del particular. Se han rechazado las quejas presentadas por el grupo municipal Más Madrid, el diputado sociexalcaldero Guillermo Hita -ex alcalde de Alcalá de Henares (Madrid).

Archivo - La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones, a 1 de diciembre de 2024, en Sevilla, Andalucía (España).

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones, a 1 de diciembre de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). / Francisco J. Olmo - Europa Press

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
  2. El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
  3. Un juez ratifica una suspensión de 8 años de una ginecóloga de Ourense por su trato desconsiderado y vejatorio con pacientes y compañeros: «Me importa una mierda cómo te llames»
  4. Medios aéreos se movilizan para sofocar un incendio en Barra
  5. ¿Nuevo plan de futuro para dos «tesoros» de Vigo? Abanca retira del mercado su parte en los terrenos de Alfageme y La Artística
  6. Las zonas de bajas emisiones de Vigo, listas para su entrada en vigor: unos 60.000 vehículos se verán afectados en la primera fase
  7. Aldán renueva su fe en la Virgen del Carmen con Amancio Ortega como testigo
  8. El Celta de Vigo lanza su tercera equipación: homenaje «noventero» y con el escudo en el pecho

Rescindido el contrato para el estudio de la vía verde Pontevedra-Arcade

Rescindido el contrato para el estudio de la vía verde Pontevedra-Arcade

El récord de empleo «regatea» a los sénior: una de cada cinco personas sin trabajo en España tiene 55 años o más

El récord de empleo «regatea» a los sénior: una de cada cinco personas sin trabajo en España tiene 55 años o más

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

El gobierno tripartito de Cangas muestra su total confianza a Antón Iglesias tras figurar como investigado en la causa del ciberataque

El gobierno tripartito de Cangas muestra su total confianza a Antón Iglesias tras figurar como investigado en la causa del ciberataque

Posibles retenciones en el puente de los Tirantes por las obras de asfaltado

Posibles retenciones en el puente de los Tirantes por las obras de asfaltado

42 municipios recibirán gafas para observar el eclipse solar de agosto

42 municipios recibirán gafas para observar el eclipse solar de agosto

Amazon sorprende con una nueva oleada de ofertas antes de agosto: estos son los mejores chollos del día

Amazon sorprende con una nueva oleada de ofertas antes de agosto: estos son los mejores chollos del día

Huevos a la gallega: cómo hacer la receta más fácil y económica que resuelve cualquier comida en verano

Huevos a la gallega: cómo hacer la receta más fácil y económica que resuelve cualquier comida en verano
Tracking Pixel Contents